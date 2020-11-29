Mike Tyson - Roy Jones boks maçı canlı izle

Tüm dünyada merakla beklenen Mike Tyson - Roy Jones geldi çattı. Boks severler Mike Tyson - Roy Jones maçını canlı izlemek için kanal arıyor.

Mike Tyson - Roy Jones maçı canlı izleyebileceğiniz adresi sizler için paylaşıyoruz.

Son maçını 2005 yılında yapan Mike Tyson ile son maçını 2018’de yağan Roy Jones karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmayı dünya üzerinde milyarlarca insanın takip edeceği tahmin edilirken Türkiye’de de boks severler Mike Tyson - Roy Jones maçı canlı izlemek için kanal arıyor.

‘Demir Mike’ lakaplı eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ile eski dünya orta siklet boks şampiyonu Roy Jones maçı ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek.

MIKE TYSON ROY JONES MAÇI CANLI İZLE

Tüm dünyada boks severlerin takip edeceği müsabakayı Türkiye’de sabah saat 05: 00 itibariyle canlı olarak S Sport Plus kanalından izleyebilecek

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