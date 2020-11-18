Mike Tyson ringlere geri döndü! İşte ilk maçının tarihi

Boks tarihinde tüm zamanların en asi dövüşçüsü olarak tanın Mike Tyson Uzun bir aradan sonra ringlere dönüyor.



29 Kasım Pazar günü, Roy Jones ile yapacağı gösteri maçıyla ringe çıkacak olan Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson Son karşılaşmasına 2005'te çıkmıştı.

S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak maç ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek. 15 yıl sonra ilk kez ringlere çıkacak olan Tyson Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.



Not: ABD'de işlediği bir suçtan dolayı 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Mike Tyson hapishanede Müslüman olarak adını Abdul Aziz olarak değiştirmiştir. ...

