Mıhcıoğlu’ndan gençlere tavsiyeler: Hayallerinizin peşinden gidin

Gençlere, hayallerinin peşinden gitsinler diyen Mıhcıoğlu, “Yapmak istediğiniz şeylerden asla vazgeçmeyin. Çok çalışın, en sonunda hayallerinize kavuşacağınıza inanın” ifadelerini kullandı.

Ünlü iş adamı Sıtkı Gökmen Mıhcıoğlu, kariyerine nasıl yön verdiği, hayallerini nasıl gerçekleştirdiği hakkında bilgiler verdi. Gençlere ilham olacak bir yaşam öyküsü olan Mıhcıoğlu, “Hayallerimin peşini asla bırakmadım. Benim başarımın yegâne sırrı budur” açıklamasında bulundu. Mıhcıoğlu, “Ben, 1968 yılında Muğla’nın Dalyan ilçesinde dünyaya geldim. 52 yaşındayım ve hayatta yapmak istediğim çoğu şeyi başardım” dedi. “Çocukluktan beri hayalim pilot olmaktı” diyen Mıhcıoğlu, “Yaşadığım bölge ve aldığım eğitimler sonucunda turizm sektörüne yöneldim. Ancak pilotluk hayalimden hiç vazgeçmedim. 1998 yılından beri hobi pilotu olarak uçuşlar gerçekleştiriyorum” ifadelerini kullandı. Mıhcıoğlu, “İdealimi, işimle birleştirdim. Hava aracımla birçok turistik gezi yaptım. İztuzu Plajı üzerinde yaptığımız uçuşlarda, turistlere havadan deniz kaplumbağalarını gösterdim. Ülkemizin tanıtımına katkıda bulunurken, hayallerimi de gerçekleştiriyor olmak benim için büyük bir başarıydı. İnsanlar yaptıkları işten mutlu olmanın yollarını kendileri bulmalı. Ben buldum. Hobimi işim için bir araç olarak kullandım” dedi. “Gençlere vereceğim en önemli tavsiye, işlerini severek yapsınlar” diyen Mıhcıoğlu, “Genç arkadaşlarımız, hep daha iyisini nasıl yaparım sorusunu kendilerine sorarlarsa hayatta başarılı olacaklardır. Ben başarımı bu soruyu sık sık kendime yöneltmeye borçluyum. Yaptığım işi daha iyi ve daha severek yapabilmek için her fırsatı değerlendirdim. Eğitimler aldım, çok çalıştım ama başardım” şeklinde konuştu.

Şimdi zeytin yetiştiriciliği yaptığını ve bu işi de çok sevdiğini söyleyen Mıhcıoğlu, “Toprakla uğraşmak bana çok iyi geliyor. Ülkemiz çok verimli topraklara sahip. Bu verimli topraklarda tarım yapıyor olmak çok büyük bir mutluluk” dedi. Mıhcıoğlu, “Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 500 dönümlük bir arazim var. Burada zeytin yetiştiriciliği yapıyorum. Doğal ve sağlıklı zeytinleri sofralara ulaştırmak için, en doğru koşullarda üretim yapmaya çalışıyorum. Ziraat mühendisleri ile işbirliği içinde çalışmalar gerçekleştiriyorum” ifadelerini kullandı. Mıhcıoğlu, “Zeytinlerimi sulamak için yine uçağımı kullanıyorum. Otomobilim ile 5-6 saatte gittiğim yolu, hava aracım ile yarım saatte tamamlıyorum. Bu sayede yakıttan da tasarruf ediyorum. Bu da doğaya büyük bir katkı” açıklamalarında bulundu. “Havacılık tutkumdan hiçbir zaman vazgeçmedim” cümlesini sarf eden Mıhcıoğlu, “Zeytincilik de yapsam, turizmle de uğraşsam uçmaktan hiç vazgeçmedim. Yaptığım işleri nasıl en iyi şekilde yaparım? En iyi verimi ne yaparsam alırım? Bu sorular hayat felsefemi oluşturuyor. Anlattıklarımın, hayatlarının başında olan genç arkadaşlarıma örnek olmasını diliyorum. İstediklerinden asla vazgeçmesinler” dedi.

