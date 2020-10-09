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Miguel Borja'nın menajerinden Beşiktaş itirafı

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta Miguel Borja transferinin neden gerçekleşmediğini menajeri açıkladı

GÜNDEM 09.10.2020, 10:16
Miguel Borja'nın menajerinden Beşiktaş itirafı
Transfer döneminde Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattıktan sonra bir ismi daha transfer etmek isteyen  Beşiktaş'ta gündeme Palmerias forması giyen Borja gelmişti.
Siyah-beyazlıların, Miguel Borja için Palmeiras ile anlaşamadığı menajer tarafından açıklandı.

Palmeiras'tan kiralık olarak Junior forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun menajeri Juan Pablo Pachon, "Gerçekten bir teklif yapıldı. 15 gün önce Beşiktaş'ın teklif geldi ancak ekonomik şartlar ve verilen garantiler Palmeiras'ı memnun etmedi ve bu yüzden transfer gerçekleşmedi. Şu anda Junior'da kalıp kalmayacağı net değil ancak sezon sonuna kadar bekleyip, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Palmeiras'ın kapısını kiralama teklifi ile çaldığı ve 750 bin euro teklif ettiği kaydedilmişti.
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