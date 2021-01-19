Migros ve Carrefoursa dahil yedi dev markete inceleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2019 yılı denetim faaliyetlerini yayımladı. Denetimlerde bilişim ve zincir market iş yerlerinde yapılan tespitler dikkat çekti. Bu sektördeki Migros, Carrefoursa, Teknosa, Tekzen, Metro, Media Market, Vatan unvanlı yedi işveren kuruluşuna ait toplam 2 bin 644 şube, mağaza ve depo iş yerinde denetim yapıldı, toplam 56 bin 269 işçinin durumu incelendi.

Yedi kuruluşta çalışan işçilerin iş sözleşmelerinden ve tabi oldukları mevzuat hükümlerinden kaynaklanan 23 milyon 545 bin 20 lira 13 kuruş alacağının ödenmediğini tespit ederek, bunların ödenmesini sağladı. Ayrıca teftişler sonucu kamuya ödenmesi gereken 4 milyon 704 bin 169 lira 6 kuruşu vergi, 9 milyon 83 bin 143 lira 83 kuruşu sigorta primi olmak üzere toplam 13 milyon 787 bin 312 lira 89 kuruşun tahsil edilmesini sağladı.

Denetimlere iki işveren kuruluşuna da toplam 5 milyon 233 bin 891 lira para cezası kesildi.

Bakanlık Migros’un da aralarında bulunduğu işverenlere ceza keserken, burada çalışan işçiler sendikaya üye oldukları için ya işten atıldı ya da ücretsiz izne gönderildi.

