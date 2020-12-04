Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı neden olur?

Mide bulantısı deyip geçmemeli.

Zira mide bulantısı kimi zaman önemli bir hastalık belirtisi olabilir.

Ancak her mide bulantısında da evhama kapılmamalı.

Çünkü mide bulantısı kimi zaman da geçici bir durum olabilmektedir. Bu yüzden de mide bulantısı için mide hastalığı denilemez.

Bulantı nedeniyle meydana gelen kusma ise mide içeriğinin yemek borusu ve ağız yoluyla dışarıya atılmasıdır.

Bulantı ile birlikte terleme, benizde solma, aşırı tükürük salgılama, yavaş kalp atımı, tansiyonun düşmesi ve iştahsızlık da görülebilen etkenlerdedir.

Çoğumuzun nedenlerini fark edemediğimiz kusma beynin ‘medulla oblongata’ bölümünün arka kısmında bulunan ‘kusma merkezi’ tarafından uyarılarak gerçekleşen bir eylemdir.

Ağrısız bir semptom olmasına rağmen rahatsız edici durumlara dönüşebilen kusma mide bulantısı sonrası meydana gelir ve karşı konulmaz bir semptomdur.

Kişide bir kusma duygusu gelişir. Bunu değerlendirip kusma olayının başlaması için karın kasına, diyaframa kasılma, mideye ve de özofagus kasına sinirsel uyarı yollamaktadır.

Baş dönmesi, ağız kuruluğu, konfüzyon, karın ağrısı, göğüs ağrısı, uyuşukluk, hızlı nabız, baygınlık, ishal, ateş, ve idrara çıkmada azalma mide bulantısı olunum zorluğu, aşırı terleme solunum zorluğu, aşırı terleme ve bayılma kusmayla ilişkili diğer semptomlardandır.



Mide bulantısı bir çok nedenden ileri gelebilir. Mide bulantısı ve önlenemez bir refleks ile meydana gelen kusma dahiliye, KBB, gastroenteroloji, psikiyatri, nöroloji, jinekoloji gibi farklı branşları ilgilendirebilen bir rahatsızlıktır.

Mide bulantısı nedenler arasında oluşabilecek semptomlar ise şunlardır.

Mide hastalıklarıBeyin tümörüAraç tutmalarıMide-bağırsak enfeksiyonlarıTansiyon ve şeker düşüklüğüGıda zehirlenmeleriLaktoz intoleransı, çölyak hastalığıAni başlayan gastritlerGebelikAlkol kullanımıAkut gastritMigrenİlaç kullanımı (kemoterapi, ağrı kesicilerStres ve anksiyeteVertigo, kulak çınlamasıMigren



Mide bulantısına ne iyi gelir?, Mide bulantısını ve kusmayı kontrol etmek için neler yapılabilir? sorusu halk arasında ne çok merak edilen konular arasındadır.

Mide bulantısına iyi gelebilecek şeyler ise şöyle sıralanabilir

* Açık hava çıkmak, derin derin nefes almak, mide bulantısı için ilk yapılabilecek davranışlardan biridir..

* Kolonya ağır olmayan ferahlatan kokular da mide bulantısına iyi gelir.

* Mide bulantısı yanında bir de baş dönmesi varsa kişi yaptığı işi bırakmalı ve dinlenmelidir.

* Kısa bir uyku midesi bulanan bir kimse için en iyi ilaçlardan biridir.

* Kötü kokunun olduğu ortamlar derhal terkedilmeli kokuya neden olan şeylerden kurtulmalıdır.

* Gıda alerjisiniz varsa son 12 saatte yediklerinizi düşünün.

* Nane–limon gibi bitki çayları mide bulantısına iyi gelmektedir.

* Ancak içerseniz için ağır ağır tüketilmelidir.

* Ağır, yağlı ve çok sıcak yemeklerden uzak durun

* Yemek yedikten sonra ki 30 dakika asla yatmayın uyumayın. Çünkü bu hareket reflüyü de tetikleyebilir.

* Yemek sırasında yavaş olmalı ve küçük lokmalar şeklinde yemek yenmelidir.

* Yemekten hemen sonra yüzmek-koşmak gibi aktivitelerden kaçının.



Mide bulantısıyla birlikte

Göğüs ağrısıŞiddetli karın ağrısı veya kramplarıŞiddetli ishalBulanık görmeBayılmaZihin karışıklığıSoğuk, nemli, soluk ciltYüksek ateş ve boyun ağrılarıKusmuk içinde dışkı kokusu veya kanHızlı nefes alma veya çarpıntı gibi belirtiler görülüyorsa vakit kaybetmemeden en yakın doktora ulaşılmalıdır.

Sürekli devam eden mide bulantıları olan hastalar da mutlaka bir hekim kontörlünden geçmelidir.



