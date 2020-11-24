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Microsoft Teams, Zoom ve Google Meet'e rakip olarak çıkıyor

Görüntülü ve sesli görüşme programları pandemi döneminde önemini bir kez daha ortaya koyarken Zoom ve Google Meet'ten sonra Microsoft Teams da bombayı patlattı.

GÜNDEM 24.11.2020, 04:33
Microsoft Teams, Zoom ve Google Meet'e rakip olarak çıkıyor
Koronavirüs günlerinden online bağlantı yapmanın sıklaştığı pandemi sürecinde Zoom gibi uygulamalara rakip olacak Microsoft Teams'tan katılımcı sayısını artıran bir hamle geldi.
Görüşmelerine 300’e kadar katılımcı eklenebilecek ve 24 saat boyunca kesintisiz görüşme gerçekleştirilebileceği bildirilirken Microsoft Teams güncellemesini ilk önce mobil uygulamada daha sonra da diğer platformlarda aktif edecek.
Görüşmeler için görüşmeye ev sahipliği yapacak kişinin Microsoft hesabı olması şart ancak diğer katılımcıların Microsoft hesabı bulunmasına gerek olmayacak. Katılımcıların bilgisayarlarındaki tarayıcılarından doğrudan görüşmeye katılma imkânı olacak, böylece herhangi bir şey yüklemek zorunda da kalmayacaklar. Bu özellik Zoom ve Google Meet’te uzun zamandır bulunuyordu.
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