MHRS aşı randevusu: Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Türkiye 14 Ocak’ta koronavirüs salgını için Çin'den getirilen Sinovac ile aşılamaya başlıyor. İki doz olarak yapılacak aşının ilk doz çalışmaları için takvim yarından itibaren işlemeye başlayacak. Hedef önce sağlık çalışanlarını aşılamak olacak. MHRS aşı randevu sistemi sağlık çalışanları için açılmış durumda. Yarından itibaren hızlı bir şekilde ülkemizdeki sağlık çalışanlarının ilk doz aşı çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.



Aşı randevusu için Sağlık Bakanlığı tarafından açılan MHRS sistemi kullanılacak. Şimdilik sağlık çalışanları için açılan bu sistem zamanla diğer aşı gruplarına da açık olacak.

MHRS SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Aşı randevusu almak için MHRS resmi sitesine gittikten sonra, RANDEVU AL butonuna tıklayıp, e-Devlet hesabınız ile sisteme girmeniz gerekli.



Sisteme giriş yaptıktan sonra AİLE HEKİMİ RANDEVUSU AL kısmına tıklayıp, çıkan ekranda ‘Aile Hekimi Covid-19 Aşı‘ yazan yere tıklamanız gerekecek.

Şimdilik bu sistemden sadece sağlık çalışanları ve huzurevinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımız faydalanabilecek. İlerleyen günlerde aynı sistemden Covid-19 aşısı randevusu alınacak.

Aşılar Çin’den 3 milyon doz gelen SinoVac olacak.

