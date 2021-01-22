MHP'nin Perinçek rahatsızlığı: 100 bin oyla nasıl vesayet kuracak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Cumhur İttifakı'yla ilgili 'Perinçek vesayeti' iddiasına yanıt verdi.
GÜNDEM 22.01.2021, 11:32
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhur İttifakı'ndaki konumuna dair sarf ettiği sözlere ilişkin kaleme aldığı yazısında ilginç ifadeler kullandı.
Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ve Cumhur İttifakı'na karşı çıktığı sözlerini hatırlatan Çiçek, "100 bin oyu olan Doğu Perinçek nasıl vesayet altına almış oluyor?" dedi.
MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesindeki yazısında, Ahmet Davutoğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik "Uygur Türklerine sahip çıkamazsınız çünkü üzerinizde Perinçek vesayeti var” açıklamalarına tepki gösteren Çiçek, Davutoğlu'nun fitne yapmakla suçlayarak "Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı’nın neresinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Uygur Türklerine sahip çıkamazsınız çünkü üzerinizde Perinçek vesayeti var” gibi akıl sağlığının tartışılacağı cümleler kuruyorsun?" ifadelerini kulandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da benzer şekilde imalarda bulunduğunu hatırlatan Çiçek "Oysa Doğu Perinçek “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne” aynı bunlar gibi, hatta daha sert söylemlerle karşı çıkan biriydi. O halde karşı çıktığı sistemi 100 bin oyu olan Doğu Perinçek nasıl vesayet altına almış oluyor?" dedi.
Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ve Cumhur İttifakı'na karşı çıktığı sözlerini hatırlatan Çiçek, "100 bin oyu olan Doğu Perinçek nasıl vesayet altına almış oluyor?" dedi.
MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesindeki yazısında, Ahmet Davutoğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik "Uygur Türklerine sahip çıkamazsınız çünkü üzerinizde Perinçek vesayeti var” açıklamalarına tepki gösteren Çiçek, Davutoğlu'nun fitne yapmakla suçlayarak "Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı’nın neresinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Uygur Türklerine sahip çıkamazsınız çünkü üzerinizde Perinçek vesayeti var” gibi akıl sağlığının tartışılacağı cümleler kuruyorsun?" ifadelerini kulandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da benzer şekilde imalarda bulunduğunu hatırlatan Çiçek "Oysa Doğu Perinçek “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne” aynı bunlar gibi, hatta daha sert söylemlerle karşı çıkan biriydi. O halde karşı çıktığı sistemi 100 bin oyu olan Doğu Perinçek nasıl vesayet altına almış oluyor?" dedi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|39
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Alanyaspor
|19
|31
|6. Hatayspor
|19
|31
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|19
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Sivasspor
|19
|24
|13. Rizespor
|19
|24
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Burnley
|18
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Getafe
|18
|23
|11. Celta de Vigo
|19
|23
|12. Levante
|18
|22
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Eibar
|19
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|19
|16
|20. Huesca
|19
|12
Sayfalar Tümü