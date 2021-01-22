MHP'nin Perinçek rahatsızlığı: 100 bin oyla nasıl vesayet kuracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhur İttifakı'ndaki konumuna dair sarf ettiği sözlere ilişkin kaleme aldığı yazısında ilginç ifadeler kullandı.

Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ve Cumhur İttifakı'na karşı çıktığı sözlerini hatırlatan Çiçek, "100 bin oyu olan Doğu Perinçek nasıl vesayet altına almış oluyor?" dedi.

MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesindeki yazısında, Ahmet Davutoğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik "Uygur Türklerine sahip çıkamazsınız çünkü üzerinizde Perinçek vesayeti var” açıklamalarına tepki gösteren Çiçek, Davutoğlu'nun fitne yapmakla suçlayarak "Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı’nın neresinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Uygur Türklerine sahip çıkamazsınız çünkü üzerinizde Perinçek vesayeti var” gibi akıl sağlığının tartışılacağı cümleler kuruyorsun?" ifadelerini kulandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da benzer şekilde imalarda bulunduğunu hatırlatan Çiçek "Oysa Doğu Perinçek “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne” aynı bunlar gibi, hatta daha sert söylemlerle karşı çıkan biriydi. O halde karşı çıktığı sistemi 100 bin oyu olan Doğu Perinçek nasıl vesayet altına almış oluyor?" dedi.

