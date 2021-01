MHP’nin hedefinde yine Karar gazetesi yazarı Taha Akyol var!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Karar gazetesi yazarları Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'u “Karar gazetesinin kiralık köşe yazarları, MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir” diyerek hedef göstermişti.

Bu kez, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın hedefinde Karar gazetesi yazarı Taha Akyol var.

MHP'li Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisini hedef gösteren Bahçeli'nin ismini kullanmadan bugünkü köşesinde yanıt veren ve "Allah’ıma hamd olsun, eli sopalı adamlarım yok, hiç de özenmedim" diyen Karar gazetesi yazarı Taha Akyol'u hedef aldı.

Yalçın, "Taha Akyol ve benzerleri"nin "huzurun düşmanı, kaosun ve fesadın tellalı" olduğunu savundu.

Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yaptığı ziyaret ardından isim vermeden "Hain havfli olur, korkak da çığırtkan ve kuru gürültücü… Gölgesinden dehşete kapılan sahte kabadayılar, azgınlaşan at gibi olur. Şimdi de iki mikroskobik partinin sözde genel başkanları sıraya girmiş tefrika peşindeler…" ifadesini kullandı.

Yalçın'ın ifadeleri şöyle:



"Son günlerde gemi azıya alan bazı klavye ve sanal âlem kahramanlarının, sahneledikleri politik gölge oyununda partimize, saygıdeğer liderimize ve mensuplarımıza dönük saldırılarını arttırmaları; kirli maksatları gözler önüne seriyor.

Hain havfli olur, korkak da çığırtkan ve kuru gürültücü… Gölgesinden dehşete kapılan sahte kabadayılar, azgınlaşan at gibi olur. Şimdi de iki mikroskobik partinin sözde genel başkanları sıraya girmiş tefrika peşindeler…

Kendi gölgesinden ürken atların kişneye kişneye güneşten uzaklaştığı gibi, korkaklar da Hakk’ı ve hakikati arkasında bırakıp doludizgin karanlığa koşar. Buların yaptıkları siyaset budur.

Aydınlığa, hakkaniyete ve doğruluğa sırtını dönerek dörtnala zulme koşanların sırtına Hak ve hakikat eyeri vurup yüzlerini güneşe döndürmek; MHP için vicdani bir vecibe, hatta fazilettir.

Toplumda huzur ve sükûn olmadığından, hukuksuzluktan şikâyet edenlere bir bakın. Hepsi huzurun düşmanı, kaosun ve fesadın tellalı… Taha Akyol ve benzerleri örneğinde olduğu gibi…

Şedit üsluptan ve şiddet eylemlerinden şikâyet edenlere bakın; alayı eline, beline, diline sahip olamayıp her fırsatta ölçüsüz ve ayarsız kelam eden hadsizler…

Demokrasi ve hukukun çiğnendiğinden dem vuranlara bakın, hepsi millî iradenin muhalefete mahkûm ettiği irili ufaklı politikacı ve partiler… Alkışçıları, meddahları ve destekçileri de bozacıya şahitlik eden şıracı bazı gazeteciler…

MHP muarızları akıllı geçinir ama hiçbirinde taşa sürecek akıl yok. Çünkü tahammülsüzlük ve haset, hem gözlerine hem de gönüllerine kara bir perde indirmiş.

MHP düşmanlarının başını; kendini hâlâ muhtelif toplumsal katmanlara gizlemeye çabalayan FETÖ artıkları, Pensilvanya meczubunun dervişleri ve bunların siyasi taklitleri çekiyor.

FETÖ mukallitleri ve artıkları, "Dur!"u bilmiyor, hâlden anlamıyor. Bilindik kirli tezgâhlar, malum çirkin taktikler partimizi yıpratmak için kullanılıyor."