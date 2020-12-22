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MHP'nin gazetesi Türkgün'den 'Türkeş' ailesine çok ağır sözler

MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesi yazarlarından Mustafa Önder, bugün kaleme aldığı köşe yazısında Alparlan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'i hedef aldı.

GÜNDEM 22.12.2020, 13:47
MHP'nin gazetesi Türkgün'den 'Türkeş' ailesine çok ağır sözler
MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesinde MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş ve oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş’e çok ağır ifadeler kullanıldı
Türkgün gazetesi yazarı Mustafa Önder bugünkü “Sen kim, Yıldıray’a laf etmek kim?” başlıklı yazısında Türkeş ailesini hedef aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i İstanbul’daki evinde ziyaret etmesiyle başlayan tartışmada MHP kanadından Türkeş ailesine çok sert tepkiler gelmişti.
Tepkilere cevap veren Türkeş’in oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, sosyal medyadan ailesini hedef alanlar ve Bahçeli’ye tepki göstermişti. Türkeş, "Biz, Erdoğan’la da, Kılıçdaroğlu’yla da istediğimiz zaman görüşürüz; Ne de olsa birbirimize senden hesap sormazsam namerdim demedik hiç. Seval Türkeş 5 yıl boyunca her gün hapishane kapılarında Türkeş’i beklerken Devlet Bahçeli ve Metin Özkan neredeymiş? Bahçeli Türkeş’in tutukluluk yıllarında Türkeş ile kaç kez görüşmüş?" demişti.Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i ziyaret ettiEski defterler açıldı! Türkeş’in oğlu Kutalmış, Bahçeli’ye tek tek sordu
MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesi yazarlarından Mustafa Önder yazısında, “PKK sevicilerini evinde ağırlayacak kadar şuur kaybına uğramış Seval Hanım’ın ‘güccük’ oğlu Kutalmış, akıl tutulmasında… Bir insan bu kadar mı reddimiras eder kendini? Bir insan ‘soyadı’nı bu kadar mı istismar ve rezil eder? Bir insan babasının kemiklerini bu kadar mı sızlatır? Bir insan şecaat arz ederken bu kadar mı merdikıpti gibi sirkatin söyler?” diye yazdı.
Yazısında hakarete varan ifadeler kullanan Mustafa Önder, şunları kaydetti:
“Türkeş” namıyla okutulur, süper imkânlarla bir yerlere varır…
Ne MHP’den haberi olur, ne de 9 Işık’tan…
Babasının “Ülkücü MHP’de olur” vasiyetine rağmen, kurduğu vakfın bina açılışında bir tek MHP’li bulunmaz…
Babası Türkeş’i tanıyamadığı ve anlayamadığı için de “Demokratik parlamenter sistemi savunmuştur” diyebilir!
Bu “güccük” oğlan Kutalmış, davanın bağrında türemiş bir “ayrık otu”dur artık!”
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