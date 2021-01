MHP'li vekilden çini sanatı tepkisi: Çin'e göz mü yumacağız?

Meclis Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TBMM'de gündem dışı konuşmasında, çini sanatı ve sanatçılarının sorunlarını dile getirdi.

Ahmet Erbaş, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin, geleneksel sanatımızı, fabrikasyona çevirmesine göz mü yumacağız? Adıyla, yapımıyla her haliyle bize ait olan çinimizi, Çin'e yedirmeyelim hep birlikte sahip çıkalım." çağrısında bulundu.

Çiniciliğin, bir kültür, atalarından kendilerine kalan en önemli miraslardan biri olduğunu belirten Erbaş, çinicilik sanatının, kültürel bağın güçlendirilmesine de katkı sunduğunu anlattı.



Türkiye'de 5 binden fazla çini ustası bulunduğunun tahmin edildiğini aktaran Erbaş, bunu, tahmin ile ifade etmenin düşündürücü olduğunu söyledi.

Erbaş, çini sanatçılarının, müstakil bir odalarının bulunmadığını, gelir kaybı desteğinden yararlanamadığını kaydederek, çinideki KDV oranının yüzde 18'den kademeli olarak yüzde 5 ve yüzde 1'e düşürülmesini istedi. Ahmet Erbaş, can çekişen çinicilere yüzde 18 KDV ödeterek bu geleneğin, ayakta tutulamayacağını ifade etti.

Bu sanata, sözde değil özde sahip çıkmaları gerektiğini dile getiren Erbaş, sanatın, uygarlığın imzası olduğunu kaydetti.



Bir çini tabağını gösteren Erbaş, çininin yapım aşamasını bu tabak üzerinde anlattı. Bunun meşakkatli bir iş olduğuna işaret eden Erbaş, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin, geleneksel sanatımızı, fabrikasyona çevirmesine göz mü yumacağız? Adıyla, yapımıyla her haliyle bize ait olan çinimizi, Çin'e yedirmeyelim, hep birlikte sahip çıkalım." çağrısında bulundu.