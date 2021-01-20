MHP’li Sancaklı: Spor bakanı olmak tabii ki isterim
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 20.01.2021, 08:04
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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, “Spor bakanı olur musunuz?” sorusuna, “Bakan olabilmem için önce partimin iktidarda, ve parti liderimizin de beni bakan olarak ataması gerekiyor. Bakan olmak tabii ki isterim” yanıtını verdi.
Sancaklı, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.
Sancaklı Yeni Futbol Yasası'na dair "Türk futbolunu artık sistem yönetecek" dedi.
Fedarasyon başkanı olup olmayacağını konusunda, “Taraftar Saffet Sancaklı'nın duruşunu istiyor. Milletvekili olmasam, tabii ki başkan olmak isterim. Devlet bey bana ne dese yaparım, der mi, demez mi bilemem” diye konuşan Sancaklı, futbolda “derin güçler” konusunda, “Derine gerek var mı şu andakiler mahvetti” ifadelerini kullandı.
"Savcıyı tehdit edenlerin MHP'li olması mümkün değil"
Gazeteci ve siyasilere yönelik saldırıları da değerlendiren Sancaklı, "Birileri MHP'yi ve ülkücüleri bir şekilde tartışmaya ve kavgaya çekmeye çalışıyorlar. Üslupsuz bir şekilde MHP'yi eleştiriyorlar.MHP kavganın gürültünün içinde değil, Türkiye'nin geleceği ile uğraşan bir parti. Bu eleştiriyi ortaya çıkaranlara soruyorum 'Son yıllarda MHP'nin karıştığı bir olay var mı?'" dedi.
Sancaklı, "Türkiye Cumhuriyeti Savcısını tehdit edenlerin MHP'li olması mümkün değil. Varsa MHP ile bağlantınız varsa çıkarsınlar ortaya. Genel Başkanımız net bir şey söyledi; 'Ülkücüler sokakta olmaz, sokak karanlıktır." diye konuştu.
Sancaklı, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.
Sancaklı Yeni Futbol Yasası'na dair "Türk futbolunu artık sistem yönetecek" dedi.
Fedarasyon başkanı olup olmayacağını konusunda, “Taraftar Saffet Sancaklı'nın duruşunu istiyor. Milletvekili olmasam, tabii ki başkan olmak isterim. Devlet bey bana ne dese yaparım, der mi, demez mi bilemem” diye konuşan Sancaklı, futbolda “derin güçler” konusunda, “Derine gerek var mı şu andakiler mahvetti” ifadelerini kullandı.
"Savcıyı tehdit edenlerin MHP'li olması mümkün değil"
Gazeteci ve siyasilere yönelik saldırıları da değerlendiren Sancaklı, "Birileri MHP'yi ve ülkücüleri bir şekilde tartışmaya ve kavgaya çekmeye çalışıyorlar. Üslupsuz bir şekilde MHP'yi eleştiriyorlar.MHP kavganın gürültünün içinde değil, Türkiye'nin geleceği ile uğraşan bir parti. Bu eleştiriyi ortaya çıkaranlara soruyorum 'Son yıllarda MHP'nin karıştığı bir olay var mı?'" dedi.
Sancaklı, "Türkiye Cumhuriyeti Savcısını tehdit edenlerin MHP'li olması mümkün değil. Varsa MHP ile bağlantınız varsa çıkarsınlar ortaya. Genel Başkanımız net bir şey söyledi; 'Ülkücüler sokakta olmaz, sokak karanlıktır." diye konuştu.
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