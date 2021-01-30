MHP'li isimden, Uğuroğlu'na bir tehdit daha:

Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ'daki bugünkü yazısında, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.



MHP Genel Sekreteri Ataman'ın yaptığı basın açıklamasını kendisine de gönderdiğini yazan Orhan Uğuroğlu, "Büyükataman açıklamasında ne benim ne de Özdağ'ın adını vermeyerek şu tehdidi yaptı: 'Fırlattıkları kartopu ile yüce dağa zarar vereceğini zannedenler, geçmişteki emsalleri gibi üzerlerine çektikleri çığın altında kalacak, yok olup gidecektir.' Kuşku yok ki tüm bu tehditleri cumhuriyet savcılığına intikal ettirecek, delil olarak da yargıya sunacağız…" yazdı.

İşte, Orhan Uğuroğlu'nun dikkat çeken o yazısı;

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaptığı basın açıklamasını bana da gönderdi.

Büyükataman açıklamasında ne benim ne de Özdağ'ın adını vermeyerek şu tehdidi yaptı:

- "Fırlattıkları kartopu ile yüce dağa zarar vereceğini zannedenler, geçmişteki emsalleri gibi üzerlerine çektikleri çığın altında kalacak, yok olup gidecektir."

Kuşku yok ki tüm bu tehditleri cumhuriyet savcılığına intikal ettirecek, delil olarak da yargıya sunacağız…

