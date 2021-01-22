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MHP'li isimden Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'a tehdit
MHP Elbistan Belediye Meclis Üyesi Hulusi Binboğa sosyal medya hesabından, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan’ı tehdit etti. Binboğa gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.
GÜNDEM 22.01.2021, 09:45
MHP Elbistan Belediyesi Meclis Üyesi Hulusi Binboğa,Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Serkan Özcan'ı sosyal medyadan tehdit etti. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırının üzerinden bir hafta geçmeden gelen tehdit sosyal medyada tepki çekti.
Gelecek Partisi’ne ait resmi sosyal medya hesabından Parti Sözcüsü Serkan Özcan’ın açıklamaları paylaşıldı. Özcan, MHP’li isim tarafından Twitter’da açık açık tehdit edildi.
Serkan Özcan açıklamasında “Ülkede bir kayyum düzeni mi vardır? Sayın Bahçeli kendisini Ak Partiye kayyum mu atamıştır? Bu ülkede hiç kimse ev sahibi pozlarıyla siyasete ve millete ayar vermeye kalkmasın” ifadelerini kullanmıştı.
MHP Elbistan Belediyesi Meclis Üyesi olan Hulusi Binboğa, “Bunun da sırtı kaşınıyor herhalde” diyerek Gelecek Partisi’ni ve Serkan Özcan’ı tehdit etti.
Hulusi Binboğa daha sonra paylaşımını sildi.
Gelecek Partisi’ne ait resmi sosyal medya hesabından Parti Sözcüsü Serkan Özcan’ın açıklamaları paylaşıldı. Özcan, MHP’li isim tarafından Twitter’da açık açık tehdit edildi.
Serkan Özcan açıklamasında “Ülkede bir kayyum düzeni mi vardır? Sayın Bahçeli kendisini Ak Partiye kayyum mu atamıştır? Bu ülkede hiç kimse ev sahibi pozlarıyla siyasete ve millete ayar vermeye kalkmasın” ifadelerini kullanmıştı.
MHP Elbistan Belediyesi Meclis Üyesi olan Hulusi Binboğa, “Bunun da sırtı kaşınıyor herhalde” diyerek Gelecek Partisi’ni ve Serkan Özcan’ı tehdit etti.
Hulusi Binboğa daha sonra paylaşımını sildi.
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