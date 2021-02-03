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MHP'den sert Boğaziçi suçlaması: CHP destekli Marksist terör...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi ilgili protesto eylemleri hakkında sert açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 03.02.2021, 12:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'yu atamasına sonrasında farklı siyasi çevrelerden açıklamalar gelemeye devam ediyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler üzerinden CHP'yi hedef aldı.
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Boğaziçi'ne destek eylemlerinin 'CHP destekli marksist terör' eylemi olduğunu ifade eden Yalçın, şu paylaşımı yaptı:
"Sokaklardaki CHP destekli Marksist terör, bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Demokratik yollardan iktidar olamayacağını gören CHP, kurguladığı zillet ittifakının HDP kolunu koz olarak eylem sahasına sürdü.
CHP'nin başı Kılıçdaroğlu'nun "Evlatlarım!" dediği PKK militanları, Boğaziçi Üniversitesini ve İstanbul sokaklarını terörize etme yarışına girdi. 12 Eylül 1980 öncesine özenen dangalak eylemciler arasında, bırakın Boğaziçilileri, üniversite öğrencisi bile yok!
Kılıçdaroğlu'nun "militan" evlatlarının sahadaki destekçileri de fedakâr Türk polisine el kaldıran elleri kırılası HDP/PKK milletvekilleri. Polisimize uzanan mülevves kolları milletimiz tereddüt etmeden koparır!"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler üzerinden CHP'yi hedef aldı.
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Boğaziçi'ne destek eylemlerinin 'CHP destekli marksist terör' eylemi olduğunu ifade eden Yalçın, şu paylaşımı yaptı:
"Sokaklardaki CHP destekli Marksist terör, bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Demokratik yollardan iktidar olamayacağını gören CHP, kurguladığı zillet ittifakının HDP kolunu koz olarak eylem sahasına sürdü.
CHP'nin başı Kılıçdaroğlu'nun "Evlatlarım!" dediği PKK militanları, Boğaziçi Üniversitesini ve İstanbul sokaklarını terörize etme yarışına girdi. 12 Eylül 1980 öncesine özenen dangalak eylemciler arasında, bırakın Boğaziçilileri, üniversite öğrencisi bile yok!
Kılıçdaroğlu'nun "militan" evlatlarının sahadaki destekçileri de fedakâr Türk polisine el kaldıran elleri kırılası HDP/PKK milletvekilleri. Polisimize uzanan mülevves kolları milletimiz tereddüt etmeden koparır!"
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