MHP'den ihraç edilen 'Cemal Enginyurt DP’ye geçiyor' iddiası
MHP’den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti’ye (DP) katılacağı iddia edildi.
GÜNDEM 17.12.2020, 10:54
Cumhur İttifakı’nın ruhuna aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP’den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti’ye (DP) katılacağı ve cuma günü DP Genel Merkezi'nde rozet takma töreni düzenleneceği ileri sürüldü.
Milliyet gazetesinin haberine göre Cemal Enginyurt’un, seçim bölgesinden büyükşehir belediye başkan adaylığı mücadelesine girerek milliyetçi oylara talip olacağı ifade ediliyor.
Enginyurt’un Millet İttifakı’nın desteğini de arkasına almak için temaslar yürüteceği belirtiliyor.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı listesinden Afyonkarahisar Milletvekili seçilmişti. Enginyurt’un katılımıyla DP’nin TBMM’deki sandalye sayısı ikiye çıkmış olacak.
Milliyet gazetesinin haberine göre Cemal Enginyurt’un, seçim bölgesinden büyükşehir belediye başkan adaylığı mücadelesine girerek milliyetçi oylara talip olacağı ifade ediliyor.
Enginyurt’un Millet İttifakı’nın desteğini de arkasına almak için temaslar yürüteceği belirtiliyor.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı listesinden Afyonkarahisar Milletvekili seçilmişti. Enginyurt’un katılımıyla DP’nin TBMM’deki sandalye sayısı ikiye çıkmış olacak.
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