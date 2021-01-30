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MHP'den Gelecek Partisi'nin "koalisyon görüşmeleri videosu"na tepki!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Gelecek Partisi’nin "koalisyon görüşmeleri videosu"na tepki gösterdi.

GÜNDEM 30.01.2021, 16:37
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MHP'den Gelecek Partisi'nin
MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yönelik “Şayet koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak yüzü olmaz, hali kalmazdı” sözlerinin ardından başlayan tartışma tırmanıyor.
Bahçeli’nin bu sözlerine Davutoğlu önce memleketi Konya’dan cevap vererek "O görüşmelerde söylediklerimize de oradaki herkes şahittir. Sayın Bahçeli Sayın Erdoğan’a o görüşmede hakaret ederken onu durduran, ‘Ben burada Cumhurbaşkanının hukukunu zedeletmem’ diyen de bendim. Hiçbir şekilde, hiçbir dönemde halkıma da halkımın vicdanında da yalan söylemedim, söylemem de" dedi.
Daha sonra Gelecek Partisi’nin sosyal medya hesaplarından ise “Saatini 17:25'e kurup FETÖ'den medet umanlar geçmişlerini silemezler” notu ile bir video paylaşıldı.
Haziran 2015’te gerçekleştirilen seçimin ardındın yürütülen koalisyon çalışmaları hakkında haberler ve iki liderin sözlerinin yer aldığı videoda Bahçeli’nin tutumu eleştirildi.
O videoya cevap ise bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan geldi. Yalçın açıklamasında "Davutoğlu’nun, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye bir video çalışması üzerinden meydan okuma girişimi, FETÖ’nün siyasi iftira kampanyaları sırasında sıkça kullandığı algı yönetimi ve propaganda yöntemlerinin ucuz bir kopyasıdır" ifadesini kullandı.
MHP’nin koalisyon için; ilk olarak Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini vazgeçilmez şart olarak koştuğunu belirten Yalçın, partisinin bir diğer talebinin ise çözüm sürecinin eksiksiz ve bahanesiz olarak ortadan kaldırılması ve tasfiyesi olduğunu aktardı.

Davutoğlu’nun bu şartları kabul etmeyerek, MHP ile koalisyon kurulamayacağını açıkladığını savunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

17 Ağustos’ta gerçekleştirilen son görüşmede Faruk Çelik’in de kendisi gibi not tuttuğunu belirten Yalçın, “Tavsiyemiz Faruk Çelik’in toplantı tutanaklarını malum gazeteciler marifetiyle kamuoyu ile paylaşmasıdır. Asıl gerçekler o zaman ortaya çıkacaktır. 17 Ağustos tarihli toplantıya Faruk Çelik’in Sayın Cumhurbaşkanı adına mı yoksa A. Davutoğlu’na refakat adına mı katıldığını bilmiyoruz. Ancak sonradan gelişen olaylar incelendiğinde asıl sorulması gereken soru şudur; Faruk Çelik’in tutanakları Sayın Cumhurbaşkanına vermesi halinin Davutoğlu’nun başbakanlıktan azledilmesi ile ilgisi, ilintisi var mıdır?” diye sordu.

Yalçın, videoda MHP liderinin AK Parti ve Erdoğan hakkındaki sözlerini ise şu ifadelerle açıkladı:

O zaman MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, erken seçimin bütün yollar tıkandıktan sonraki son çare olacağını belirtmişken; bütün yolları tıkama görevini yerine getiren Davutoğlu, son çareye odaklanmıştır.
Davutoğlu’nun gerek MHP ve gerekse CHP ile kurduğu temaslar sırasındaki asıl amacının, koalisyon yerine bir erken seçim hükümeti kurmak olduğu anlaşılmış, nitekim ardından da Türkiye erken seçime götürülmüştür.
Geçmişte partimizce AK Parti hakkında yapılan açıklamalara gelince…
MHP geçmişi hiçbir zaman inkâr etmemiştir. Ancak bir dönem sert eleştiriler getirdiği AK Parti ile “milletimizin bekası ve Cumhuriyet’imizin temadisi” için Cumhur İttifakı paydasında buluşmuştur.
MHP; 1999’da da siyasi çizgisi yakınından bile geçmeyen, hatta yönetim kademesi ve ideolojik değerleriyle geçmişte en sert mücadeleler içine girdiği DSP ile “milletimizin bekası ve devletimizin bütünlüğü için” koalisyon ortaklığına gitmiştir.
O dönemde kurulan 57. Hükümet, Türk siyasi tarihinde bir milattır.
57. hükümet, siyaset yelpazesindeki farklı veya zıt katmanların bir araya gelip ülke çıkarları için ortak noktalarda birleşebildiğinin göstergesi olmuştur.
Sayın Devlet Bahçeli’nin 2015’te koalisyon şartı olarak üzerine gidilmesini istediği rüşvet ve yolsuzlukların sebebi ve kaynağı olan FETÖ’nün tasfiyesi, bu tarihten itibaren başlamıştır."
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