MHP'den Gelecek Partisi’ne 25 kişilik geçiş
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Daha önce MHP üyeliği bulunan Mehmet Açıkoda’yı partimize üye yaptık, rozetini taktık." dedi.
GÜNDEM 04.11.2020, 19:55
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Daha önce MHP üyeliği bulunan Mehmet Açıkoda, 25 kişilik çevresiyle Gelecek Partisi'ne katıldı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, "Daha önce MHP üyeliği bulunan Mehmet Açıkoda’yı partimize üye yaptık, rozetini taktık. Mehmet Bey 25 kişilik çevresiyle partimize katıldı, yeni üyelerin üyelik formlarını bize teslim etti. Adım adım güçlü bir geleceğe..." açıklamasında bulundu.
Daha önce MHP üyeliği bulunan Mehmet Açıkoda’yı partimize üye yaptık, rozetini taktık.Mehmet Bey 25 kişilik çevresiyle partimize katıldı, yeni üyelerin üyelik formlarını bize teslim etti.Adım adım güçlü bir geleceğe... pic.twitter.com/ChvAQMoySG
— İsa Mesih Şahin (@isamesihsahin) November 4, 2020
Daha önce MHP üyeliği bulunan Mehmet Açıkoda’yı partimize üye yaptık, rozetini taktık.Mehmet Bey 25 kişilik çevresiyle partimize katıldı, yeni üyelerin üyelik formlarını bize teslim etti.Adım adım güçlü bir geleceğe... pic.twitter.com/ChvAQMoySG — İsa Mesih Şahin (@isamesihsahin) November 4, 2020
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, "Daha önce MHP üyeliği bulunan Mehmet Açıkoda’yı partimize üye yaptık, rozetini taktık. Mehmet Bey 25 kişilik çevresiyle partimize katıldı, yeni üyelerin üyelik formlarını bize teslim etti. Adım adım güçlü bir geleceğe..." açıklamasında bulundu.
Daha önce MHP üyeliği bulunan Mehmet Açıkoda’yı partimize üye yaptık, rozetini taktık.Mehmet Bey 25 kişilik çevresiyle partimize katıldı, yeni üyelerin üyelik formlarını bize teslim etti.Adım adım güçlü bir geleceğe... pic.twitter.com/ChvAQMoySG
— İsa Mesih Şahin (@isamesihsahin) November 4, 2020
Daha önce MHP üyeliği bulunan Mehmet Açıkoda’yı partimize üye yaptık, rozetini taktık.Mehmet Bey 25 kişilik çevresiyle partimize katıldı, yeni üyelerin üyelik formlarını bize teslim etti.Adım adım güçlü bir geleceğe... pic.twitter.com/ChvAQMoySG — İsa Mesih Şahin (@isamesihsahin) November 4, 2020
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