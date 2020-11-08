MHP'den flaş DEVA ve Gelecek Partisi çıkışı: Akıllı olun...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın hedefinde DEVA Partisi ve Gelecek Partisi vardı. Ataman, "Uydu particikler vasıtasıyla Türk milletini ayrıştırarak, diz çöktürmek isteyen odaklar kirli operasyonlarına hız vermiş durumdadır. Türkiye’nin daha önce tecrübe ettiği çözüm süreci gömüleli çok olmuştur. Akıllı olun, çözüm çığlığı atmayın. MHP'nin gözü üzerinizdedir" ifadelerini kullandı.



Partisinin Kastamonu İl Kongresi’nde konuşan MHP’li Büyükataman, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu hedef aldı. işte Büyükataman'ın açıklamaları:

“Uydu particikler vasıtasıyla Türk milletini ayrıştırarak, diz çöktürmek isteyen odaklar kirli operasyonlarına hız vermiş durumdadır. 'Hendek olayları döneminde Ahmet Davutoğlu başbakan olmasaydı inanıyorum ki birçok Kürt kenti tank, top ve uçaklarla bombalanırdı’ diyen bir densizin il başkanı olduğu partiden ‘gelecek’ umulmaz.

Günümüz Türkiye’sinde aksi yaşanıyormuş gibi hiç kimsenin etnik kökenine, dinine, mezhebine hatta inanıp inanmadığına bakmayan, devletin her vatandaşla ilişkisinin aynı samimiyette olduğu yeni bir vatandaşlık anlayışı getireceğini söyleyerek Türk devletine iftira eden bir müfteriden ‘deva’ beklenmez”

Türkiye´nin daha önce tecrübe ettiği çözüm süreci gömüleli çok olmuştur. Hâlâ bunun hayalini kuran seroklar, bölücülere babacan tavırla yaklaşanlar... Akıllı olun, çözüm çığlığı atmayın. MHP'nin gözü üzerinizdedir."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada kimsenin etnik kökenine, dinine, inanıp inanmadığına bakmayan yeni bir vatandaşlık anlayışı getireceklerini söylemişti.

