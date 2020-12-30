MHP'den Demirtaş kararına tepki: Yalan, yanlış bir şey söylüyorlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Anadolu Ajansı muhabirine AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamil Aydın, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'nin verdiği kararı eleştirerek, “Bir defa bu bizim iç hukukumuza aykırı.” dedi.

Kamil Aydın, şöyle devam etti:

AİHM'in sanki Türkiye'nin iç hukukunun üzerinde, bir temyiz mahkemesiymiş gibi karar aldığını ifade eden Aydın, "Buna da inanan partiler var. Halbuki böyle bir bağlayıcılığı yok. Esasla ilgili bizi bağlayıcı bir durumu söz konusu değil." şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Avrupa'nın PKK'nın işlediği suçları ve dağa kaçırılan çocukları görmezden geldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Bizim muhalefetin de anlamadığı bir şey var. Demirtaş güzellemesi yapmaya çalışıyorlar. Çünkü onlara öyle bir sufle verilmiş, 'Siz bizim dediğimiz hamleleri yaparsınız biz de sizi iktidara getiririz'. Joe Biden'ın söylemeye çalıştığını aslında AB'nin güçlü dinamikleri de söylüyor. Bunlar da ona inanıyor. Üçlü saç ayağı HDP, CHP ve İP topluca aynı sufleyi alıp, 'Olur mu hakkında ceza kesilmemiş.' diye yalan, yanlış bir şey söylüyorlar. Halbuki hakkında 2016'da kesinleşmiş ceza da var 4 yıl küsur ay, hala 5 ilde 12 ayrı davadan da mahkemeleri devam ediyor. Teröre destekten, halkı isyana teşvikten, şiddete teşvikten bir sürü suçlamalar söz konusu, bunlar da devam ediyor.”

“Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide annenin Berlin'de yaptığı eylemleri bile görmüyorlar. Ne olur bir defa da o annenin feryadını görün. Her gün Berlin'de parlamentonun önünde elinde evladının resmi ile gösteri yapıyor. Bari bununla ilgili şikayet dilekçelerinde gündeme getirin. Ayasofya ile ilgili alelacele karar almaya çalışırken, Atina'da Müslüman mabedi olmaması ve Yunanistan'da Türk azınlığa yapılan o kötü muamele ile ilgili AİHM'e bir sürü başvurular var. Bu kararları bir an önce alıp göndermiyorsunuz ama Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ile ilgili ahkâm kesiyorsunuz.”

