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MHP'den Bülent Arınç'ın istifası hakkında ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Yardımcısı Feti Yıldız, Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden istifası hakkında ilk değerlendirme geldi.
GÜNDEM 24.11.2020, 17:30
Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmesiyle ilgili MHP’den ilk açıklama, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız’dan geldi.
“Artık takke düştü kel göründü” diyen Feti Yıldız, Bülent Arınç’a Kavala ve Demirtaş’ın avukatı olması yönünde bir çağrıda bulundu.Feti Yıldız, sosyal medya hesabından şunları paylaştı: “Bülent Arınç YİK üyeliğinden ayrılmış yani istifasını vermiş. Tv’de yaptığı açıklamadan sonra sütre gerisinden çık, cüppeni giy, yerini al hayranlık duyduğun bu kişileri savun demiştim. Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı. İzliyoruz.”
“Artık takke düştü kel göründü” diyen Feti Yıldız, Bülent Arınç’a Kavala ve Demirtaş’ın avukatı olması yönünde bir çağrıda bulundu.Feti Yıldız, sosyal medya hesabından şunları paylaştı: “Bülent Arınç YİK üyeliğinden ayrılmış yani istifasını vermiş. Tv’de yaptığı açıklamadan sonra sütre gerisinden çık, cüppeni giy, yerini al hayranlık duyduğun bu kişileri savun demiştim. Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı. İzliyoruz.”
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