MHP'de kongre takvimi işliyor: İzmir ve Ankara kongreleri ekim ayında
MHP'de kongreler, İstanbul, Adana ve Kayseri gibi büyükşehirler dahil 36 il 840 ilçede tamamlanırken, İzmir ve Ankara'da ise ekimde düzenlenecek.
GÜNDEM 30.09.2020, 14:16
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 36 il 840 ilçede kongrelerini tamamladığını bildirdi.
Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP il kongrelerinin 9'lu sisteme göre yapıldığını belirterek, 19 Eylül'de 9 il, 20 Eylül'de 9 il, 26 Eylül'de 9 il ve 27 Eylül'de de 9 il kongresinin gerçekleştirildiğini söyledi.
Ekim ayında da hafta sonu sadece pazar günleri olmak üzere 9'ar il kongresinin yapılacağını ifade eden Yalçın, İstanbul, Adana, Kayseri, Konya, Hatay gibi büyükşehirlerin kongrelerinin tamamlandığını, İzmir il kongresinin 11 Ekim'de, Ankara il kongresinin ise ekim ayının son haftasında gerçekleştirileceğini kaydetti.
Yalçın, kasım ayında il ve ilçe kongre süreçlerinin bitmiş olacağını söyledi.
Kongre süreçlerinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirlerine azami özen gösterildiğini ifade eden Yalçın, "Kongrelerimizde, temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına eksiksiz riayet ediliyor." dedi.
Yalçın, sözlerinin sonunda MHP'nin 13. Olağan Genel Kurultayı'nın 14 Mart 2021'de gerçekleştirileceğini de anımsattı.
Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP il kongrelerinin 9'lu sisteme göre yapıldığını belirterek, 19 Eylül'de 9 il, 20 Eylül'de 9 il, 26 Eylül'de 9 il ve 27 Eylül'de de 9 il kongresinin gerçekleştirildiğini söyledi.
Ekim ayında da hafta sonu sadece pazar günleri olmak üzere 9'ar il kongresinin yapılacağını ifade eden Yalçın, İstanbul, Adana, Kayseri, Konya, Hatay gibi büyükşehirlerin kongrelerinin tamamlandığını, İzmir il kongresinin 11 Ekim'de, Ankara il kongresinin ise ekim ayının son haftasında gerçekleştirileceğini kaydetti.
Yalçın, kasım ayında il ve ilçe kongre süreçlerinin bitmiş olacağını söyledi.
Kongre süreçlerinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirlerine azami özen gösterildiğini ifade eden Yalçın, "Kongrelerimizde, temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralına eksiksiz riayet ediliyor." dedi.
Yalçın, sözlerinin sonunda MHP'nin 13. Olağan Genel Kurultayı'nın 14 Mart 2021'de gerçekleştirileceğini de anımsattı.
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