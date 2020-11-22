MHP ile işbirliğinin bedeli ne? AKP oyları eriyor mu?

Cumhur İttifakı AKP ve MHP’den oluşuyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni getirdi. Ve yine MHP’nin verdiği destekle Erdoğan yeni sistemde Cumhurbaşkanı seçildi. Ancak, suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı’nın, CHP Genel Başkanını tehdit açıklaması Ankara’da bazı dengeleri sarstı. Şöyle ki, Çakıcı’nın açıklamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tam destek verirken Cumhur İttifakı’nın büyük ortağı AKP bu açıklamaya mesafeli yaklaşıyor.

Bu alanda en somut açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi; “Savcılık bir soruşturma başlattı. Hukuki süreç ilerliyor. Türkiye’de kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi hukuk devleti normları açısından kabul edilebilir bir şey değil. Sayın Kılıçdaroğlu şikayette bulundu. Hukukun kuralları içerisinde ne gerekiyorsa mahkemeler gereğini yapacaklardır.”

Peki, bu durum AKP kanadında genel olarak nasıl bir rahatsızlığa sebep oldu?

İşte bu sorunun cevabı Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren’in bugünkü yazısında. Taşgetiren’in yazısında ilgili bölüm şu şekilde;

* “Şu andaki iktidar yapısı AK Parti’ye MHP’nin sağladığı destekle mümkün oluyor.

MHP lideri “Çakıcı dava arkadaşımdır” diyor.

Çakıcı’nın, Susurluk süreciyle bağlantılı isimlerle ilişkileri var.

Susurluk süreci Devlet bünyesinde farklı derinlikleri çağrıştırıyor.

Bu denklemde bir gariplik olduğu açık değil mi?”

* “Bir soru şu: Ak Parti liderliği çözdü mü tüm bu ilişkilerin çerçevesini?

Halen devlet bünyesinde derin yapılar mevcut mu ve şu anda Çakıcı’nın ilişkileri bu derinliklerle ne ölçüde bağlantılı?”

* “Diğer soru şu: Bir suç örgütü liderliği ile dava arkadaşlığı, MHP ile ilişkiyi sorunlu hale getirmiyor mu?”

* “Ak Parti’nin mevcut sistem içinde MHP desteğini “Eli mahkûm” konumunda kabul ettiği bir gerçek.

Yüzde 50 artı 1 gerçeği böyle söylüyor.”

* “Ak Parti’nin geçmişte MHP’ye karşı ciddi rezervleri vardı.

Ama son süreçte MHP desteğine mahkûm hale gelindi.

Bu ilişkinin evet Ak Parti’ye iktidar sağladığı ama bir imaj yüklediği de muhakkak.

İktidardan mı o imajdan mı vaz geçmek dendiğinde iktidar cazibesinin ağır bastığı görüldü.

Ama o “İmaj”ın bir şeyler götürdüğü de açık. Giden şeyin “oy” olduğu da açık.

Artık giden oy MHP’ye mi gidiyor yoksa başka partilere mi onun hesabını yapmak Ak Parti yöneticilerine düşüyor.

Ama MHP ile iş birliğinin bir bedele dönüştüğü, hele Çakıcı ile ilişki ayan beyan ortaya çıktığına göre çok da savunulamayacak bir bedele dönüştüğü ortada.

“Kayıt dışı siyaset” el yakar, dikkat.”

