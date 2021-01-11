MHP: HDP’nin kapatılması için müracaatta bulunacağız

MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dava açılmaması halinde HDP’nin kapatılması için parti olarak başvuracaklarını duyurdu. MHP ayrıca CHP ve İYİ Parti’ye de teröre yardım ve yataklık ettikleri yönünde suçlamalarda bulundu.Milliyetçi Harekat Partisi, Eski HDP Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş’ında aralarında bulunduğu 108 siyasetçi hakkında hazırlanan yeni ‘Kobani iddianamesi’ni işaret ederek Yargıtay Başsavcılığı’nın kapatma davası açmasını istedi. MHP, aksi halde kendilerinin Siyasi Partiler Kanunu’nun 100’üncü maddesine dayanarak başvuracaklarını açıkladı.



MHP’den yapılan yazılı açıklamada, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir. Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu’nun 100’üncü maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır.” denildi.

