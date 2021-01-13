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MHP, HDP'nin kapatılması için dava açacak!

MHP, uzun süredir HDP'nin kapatılması yönünde açıklamalar yapıyor. Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında bu konuyu ele aldı.

GÜNDEM 13.01.2021, 07:44
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MHP, HDP'nin kapatılması için dava açacak!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun süredir  HDP'nin kapatılması yönünde açıklamalar yapıyor. Cumhur İttifakının diğer üyesi AKP ise parti kapatılmasına sıcak bakmıyor. 
AK Parti'deki tutumu sonrası, MHP bu konuda tek başına hareket etme kararı aldı. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında MHP'nin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP konusunda dava açmaması durumunda, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adım atmazsa MHP, Siyasi Partiler Yasasının 100. Maddesi’ne göre HDP’nin kapatılması için yazılı başvuruda bulunacak." açıklamasında bulundu.
İşte, Abdulkadir Selvi'nin dikkat çeken o yazısı;
MHP ne zaman dava açacak?
Bir süredir HDP’nin kapatılmasını gündeme getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Ocak tarihli yazılı açıklamasında, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir. Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu’nun 100’üncü maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır” dedi.Böylece HDP’nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalarda yeni bir sürece girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti kapatmaya sıcak bakmadığı biliniyor. AK Parti’nin önemli isimlerinin de bu yönde açıklamaları oldu. O nedenle MHP’nin, HDP’yle ilgili tutumunun cumhur ittifakının politikası olmadığı anlaşılıyor. Ancak AK Parti’nin, MHP’nin bu girişimini engelleme gibi bir çabası olmayacağı belli.
MHP’DEKİ HAZIRLIK
Soru 1: MHP’de, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili bir çalışma var mı? Var.
Soru 2: Kimin başkanlığında yapılıyor?
Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında HDP’yle ilgili bir dosya hazırlanıyor.
Soru 3: MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na HDP’nin kapatılması için müracaat edecek mi?
MHP, öncelikle Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili iddianame üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP hakkında kapatma davası açmasını bekleyecek.
Soru 4: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dava açarsa MHP ne yapacak?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP hakkında kapatma davası açarsa MHP, mükerrer bir başvuru olur gerekçesiyle ayrıca müracaat etmeyi düşünmüyor.
Soru 5: Eğer Yargıtay, HDP hakkında kapatma davası açmazsa MHP ne yapacak?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adım atmazsa MHP, Siyasi Partiler Yasasının 100. Maddesi’ne göre HDP’nin kapatılması için yazılı başvuruda bulunacak.
Soru 6: MHP ne kadar bekler, başvuruyu ne zaman yapar? Bir tarih var mı?
Belirlenmiş bir tarih var. MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dava açması için 1 ay bekleyecek. Eğer bu süre zarfında adım atılmazsa harekete geçecek.
Soru 7: MHP’nin HDP dosyasında ne var?
MHP’nin HDP’nin kapatılmasıyla ilgili hazırlığını yaptığı dosyanın ana temasını, “HDP, PKK’nın siyasi uzantısıdır” tezi oluşturuyor. PKK’nın 1978 yılındaki kuruluşundan bu yana meydana gelen terör eylemleri yer alıyor. Ayrıca 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili olarak Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame dosyaya girecek.
HDP’nin eski eş genel başkanları  Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekillerinin PKK ve Öcalan’la ilgili açıklamalarına yer verilecek.
SICAK GÜNDEM BEKLİYOR
Siyaset yeniden şekillenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ittifak girişimleri ve HDP’nin kapatılması konusu nedeniyle siyasette sıcak bir gündem bizi bekliyor. Hem de ateşin üzerindeki kestane gibi. Elini uzatanın elini yakacak bir gündem.
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