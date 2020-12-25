MHP Genel Merkezi'nde Cumhur İttifakı'nı sarsacak görüntüler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "evine dön" çağrısı konuşulurken Ankara'dan Cumhur İttifakı'nı sarsacak görüntüler ortaya çıktı.

FOX Haber, MHP Genel Merkezi'nde bulunan sergiye girdi ve Cumhur İttifakı öncesi yazılan kitapların hala raflarda durduğu görüldü.

MHP müzesinde "AKP'nin yıkım bilançosu" ve "17-25 Aralık Yolsuzluk Süreci ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi" gibi kitaplar yer alıyor.



