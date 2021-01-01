MHP de asgari ücreti az buldu

Asgari ücret artışı kimseyi mutlu etmezken, CHP'li Manyas Belediyesi'nin ardından MHP'li Gölbaşı Belediyesi de asgari ücreti değiştirdi. Belediye, 2021 için en düşük ücretin 3 bin 325 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Karar iktidarın 2 bin 285 lira olarak belirlemesine tepki olarak CHP’li belediyelerin en düşük ücretin 3 bin 100 TL olacağını açıklamasının ardından geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çalışanların maaşlarının düşük olduğunu bildiklerini belirtirken, “Başta temizlik personellerimize, daha sonra fen işlerinde çalışan personellerimize, park bahçelerde çalışan personellerimize emeğinin karşılığını vermemiz gerekiyordu” dedi.

2019-2020 yıllarından önceki dönem borçlarını ödediklerini ve belediyenin ekonomisini düzelttiklerini belirten Şimşek, “Yapılan çalışmalar sonucunda 2021 yılında belediye şirket çalışanlarının sosyal hakları da dahil olmak üzere en düşük net maaşı 3 bin 325 TL olacak. Ücret zammı geriye dönük olarak 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Çalışanlarımıza aradaki fark tutarını da toplu iş sözleşmesi imzalanınca ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP'li Manyas Belediyesi asgari ücretin azlığına tepki gösterip, belediyedeki en düşük asgari maaşın 3 bin 100 TL olacağını ilan etmişti.

