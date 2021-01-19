MHP açık bir şekilde siyaseti terörize ediyor, sorumlusu Erdoğan

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Özcan, partisine yönelik son dönemde yaşanan saldırılar ile gazetecilerin hedef gösterilmesine ilişkin parti genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu.

Özcan'ın gündeminde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın geçtiğimiz cuma günü saldırıya uğraması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Karar gazetesi yazarları Yıldıray Oğur, Elif Çakır ve Taha Akyol'u hedef göstermesi vardı.

Sözlerine Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı kınayarak başlayan Serkan Özcan, Türkiye’nin son birkaç yıldır ekonomik ve siyasi bir kriz içinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğinden beri siyasi alanın daraldığına dikkat çeken Özcan, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden beri siyasetin alanı daralmakta, ekonomimiz küçülmekte, demokrasimiz irtifa kaybetmekte ve hukuk devleti işlevsizleşmektedir. Bu krizden tek çıkış yolu daha fazla demokrasi iken koalisyon iktidarı açık bir şekilde ülkemizin her geçen gün demokrasiden uzaklaşmasına sebep olmaktadır.” dedi.

MHP, siyaseti sokağa indirmekte ve siyasal sabotajlardan medet ummaktadır

Devlet Bahçeli’nin sorumluluktan uzak tavırlar sergilediğinin altını çizen Serkan Özcan, MHP’nin bu gücü milletin vermediği bir iradeyi AK Parti’den aldığına işaret etti. Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İktidar koalisyonunun küçük ortağı ise açık bir şekilde siyaseti sokağa indirmekte ve siyasal sabotajlardan medet ummaktadır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son zamanlarda sıklıkla asgari nezaket ve sorumluluk anlayışından uzak bir tutum içerisinde siyasi ve toplumsal barışı tehdit etmektedir. Bu cüretkâr ve yıkıcı eğilim, iktidar koalisyonu içerisinde yer almasından, milletin vermediği bir iradeyi AK Parti’den almış olmasından kaynaklanmaktadır. İktidar denklemi içerisinde üstlendiğini farz ettiği hayati fonksiyonuna dayanarak, her gün büyük bir sorumsuzluk, pervasızlık ve nezaketsizlikle siyasi iklimi ve toplumsal barışı zedelemektedir. Siyasetçi, akademisyen, kanaat önderi ve gazetecileri isim vererek hedef göstermekte, hedef gösterilen kişiler kısa süre içerisinde saldırıya uğramaktadır.”

İktidarın küçük ortağı açık bir şekilde siyaseti terörize etmektedir, bunun sorumlusu da Erdoğan’dır

MHP’nin siyaseti terörize ettiğini dile getiren Özcan, mafya – siyaset ilişkisinin geçmişte yol açtığı sonuçların milletin hafızasında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“İktidarın küçük ortağı açık bir şekilde siyaseti kriminalize ve terörize etmek için bir gün siyasetçileri diğer gün gazetecileri hedef göstermektedir. Herhangi bir ciddi hukuk devletinde bu adımlar suçtur. Herhangi bir demokraside bu tavırlar şiddete açık davettir. Mafya-siyaset ilişkilerinin ülkemiz için oluşturduğu maliyetler milletimizin hafızasında canlılığını korumaktadır. Siyasi partileri hedefe koyan, gazetecileri tehdit eden, sokaklara şiddet salan ve siyaseti kriminalize eden yaklaşımın asıl hedefi de sorumlusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’dir. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gücünü kullanmakta, iktidar içindeki konumunu kullanarak mafyatik bir tutumla kişisel hesabını görmekte, ülkeyi ateşe atmaktadır.”

Cumhurbaşkanı acilen karar vermelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AK Parti’nin bir yol ayrımında olduğunu ve bir karar vermesi gerektiğine işaret eden Özcan, Erdoğan’a ve hükümete birtakım sorular yöneltti:

Tehditlerin, kaosun ve şiddetin kol gezdiği bir Türkiye mi, milletin arzuladığı huzurlu bir Türkiye mi?

AK Parti; siyasi partilerin kapatılmayla, parti liderlerinin ölümle, siyasetçilerin ve gazetecilerin şiddetle tehdit edildiği bir Türkiye mi görmek istemektedir?

AK Parti meşru siyasetin, gazetecilerin ve yazarların mafyatik bir dille tehdit edildiği bir Türkiye mi arzulamaktadır?

AK Parti binlerce insanımızın faili meçhullere kurban gittiği 1990’lara dönen bir Türkiye mi görmek istemektedir?

AK Parti sağı solu sorumsuzca tehdit eden cüretkâr bir kayyım tarafından maceraya sürüklenmekten razı mıdır?

Kendisini ev sahibi zannedenlerin kuru gürültüsü kimseyi korkutmasın

Serkan Özcan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Türkiye yıllardır kendisini ev sahibi milleti de kiracı zanneden güruhun kuru gürültüsünden çok geçti. Bu ülkede milletten başka ev sahibi yoktur. Kendisini ev sahibi zannedenlerin, devletin sahibi zannedenlerin hatta milletin sahibi zannedenlerin kuru gürültüsü kimseyi korkutmasın. Bu mafyatik dilin ve yaklaşımın tek özelliği korkmasıdır. Korktukları için bağırırlar, sağa sola hakaretler savururlar. Korktukları için sağı solu tehdit ederler. Bunlar ancak bir gün siyasi partileri diğer gün gazetecileri tehdit ederek, sokakta insanlara saldırarak, milleti terörize ederek var olabilirler. Bunlar ülkemizin bugününe ve yarınına dair bir tek anlamlı cümle kuramadıkları ve inşacı yaklaşım sergileyemedikleri için şiddetten medet umarlar.

Şimdi de savcıyı tehdit ediyorlar, ortada Adalet Bakanı yok!

Ülkü Ocakları ve MHP teşkilatlarının dün gece sosyal medyada organize bir kampanya ile Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıya ilişkin soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit ettiğine de değinen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi de sokakta estirdikleri terörü araştıran savcıyı tehdit ediyorlar. Açıkça suç işliyorlar. Ortada Adalet Bakanı yok, ortada Cumhurbaşkanı yok, ortada HSK yok, ortada hukuk devleti yok. Buradan açıkça Adalet Bakanı’na ve İçişleri bakanına sesleniyoruz: Açıkça savcıların tehdit edildiği bir ülkede siz Adalet Bakanı olmaktan hicap etmiyor musunuz? Açıkça sokaklarda terör estirilen bir ülkede siz iç İşleri Bakanı olmaktan hicap etmiyor musunuz?”

Bahçeli sokak teröründen ne murat etmektedir?

MHP lideri Bahçeli’ye de bir dizi soru yönelten Gelecek Partisi Sözcüsü, şu soruları yöneltti:

Sn. Bahçeli kendisini AK Parti’ye kayyım mı atatmıştır? Yıllarca sokaktan gençleri çektim edasıyla siyaset yapan Sn. Bahçeli sokakları karıştırmaktan ne ummaktadır? Yıllardır sokak şiddetinin tehlikesinden bahseden Sn. Bahçeli mafyadan, çetelerden ve sokak teröründen ne murat etmektedir? Yok eğer bu sokak terörünü Sn. Bahçeli teşvik etmiyorsa kim tezgahlamaktadır? Türkiye yeterince sokak teröründen çekmedi mi? Ne istiyorsunuz?



“Serok” yanıtı

Devlet Bahçeli’nin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na küçümser bir üslupla “Serok Ahmet” diye hitap etmesine ilişkin olarak da konuşan Özcan, şunları söyledi:

Kürtlere ve Kürtçeye sabah akşam hakaret edenler, “Serok Ahmet” diyerek milyonlarca Kürdün diline hakaret ettiğini zannedenler millete küfretmektedirler. Sivas’tan öteye gitmeye ne cesareti ne aklı ne de ahlakı olanların tek bir projesi vardır: Türkiye’yi küçültmek. Bunlar Kürtçeye hakaret ederler çünkü vatansever değillerdir. Bunlar sokakta terör estirir çünkü vatansever değillerdir. Bunlar tehdit dilinden başka dil kullanamaz çünkü vatansever değillerdir. Bunlar ne zaman iktidarın ve devletin biraz yakınına gelirlerse ekonomimiz batar, ekmeğimiz küçülür, huzurumuz bozulur. Çünkü bunların tek bir ideolojisi vardır: Türkiye’yi küçültmek ve zayıflatmak. Çünkü bunların dar kalıplarına ne bu millet sığar ne de Türkiye. Çünkü bunların köhne ve kindar kafası millete düşmandır.







