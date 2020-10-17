Mezarda emeklilik! Türkiye en kısa emekliler listesinde...

Türkiye ortalama 17.5 yılla OECD üyesi 37 ülke içinde emeklilik süresi en kısa olan 32’nci ülke oldu. Sözcü’den Nuray Turhan’ın haberine göre, Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı bir rapor Türkiye’de ortalama emeklilik süresini ortaya çıkardı.

Buna göre, Türkiye ortalama 17.5 yılla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye 37 ülke içinde emeklilik süresi en kısa olan grupta yer alıyor.

2018 yılı verilerine göre, emeklilik yaşı ortalaması diğer ülkelerden nispeten düşük olduğu halde Türkiye, erkeklerde 15.3, kadınlarda 19.8 yılla emeklilikten sonra en az yaşam süresine sahip 32'nci ülke konumunda.



Vatandaşları en uzun emeklilik süresi yaşayan ülke ise Fransa. Erkeklerin 22.7, kadınların 26.9 yılla, emeklilerinin ortalama 24.8 yıl yaşadıkları Fransa'yı, ortalama 24.2 yılla İtalya, 24.1 yılla İspanya ve Yunanistan, 23.6 yılla Lüksemburg ve 23.3 yılla da Belçika izliyor.

Sıralamada Türkiye'den kötü durumda olan sadece 4 ülke var. Şili 17.2 yılla 33'üncü sırada yer alırken, Letonyalılar emekli olduktan sonra ortalama 16.8, Meksikalılar 15.1, Güney Koreliler ise 14.6 yıl yaşıyor.

