Mezar taşlarında karekod dönemi başladı: Dua, resim ve yazı yerine...

Günlük yaşamın her sahasında kullanılmaya başlanan karekod uygulaması, mezar taşlarında da yaygınlaşmaya başladı.

Antalya’da kabir bakım ve mezar yapımı firması 5 yıl önce müşterilerine sunduğu karekodlu mezar taşı hizmetini yeniden başlattı.

Düne kadar ilgi görmeyen karekod sistemli mezar taşı koronavirüs kabusu nedeniyle yeniden canlandı.

Karekod sistemi ile kabir ziyaretinde yakınlarının akıllı telefondan vefat eden kişinin güzel anılarını izleyip, yeniden hatırlamasını sağlıyor.



Mezar taşına yerleştirilen karekod sistemi ile cep telefonuyla tarama yapıldıktan sonra vefat eden kişinin kişisel bilgilerini ekrana taşıyor.

Mezarı ziyaretçileri karekod sistemiyle yakınının öz geçmişi, soyağacı, fotoğrafları, video görüntülerini kolaylıkla cep telefonundan izleyip, hatıralarını canlandırıyor.

İsteğe göre karekod sistemindeki kişisel sayfada dualar de yer alıyor. Vefat eden kişinin yakınının paylaşmak istediği bilgilere, telefonunda karekod uygulaması bulunan herkes ulaşabiliyor.



Mezar taşlarında yer alan yazıların kabir fiyatını artırması nedeniyle karekod sisteminin tercih edildiğini belirten Çetin “Son zamanlarda karekod sistemi ile siparişlerimiz arttı. Karekod sisteminde vefat eden kişinin yakınının izin verdiği merhumun özgeçmişi, videoları, fotoğrafları, hatıraları, eğlenceli anları gibi paylaşımlar yapılabiliyor.” dedi

“Cep telefonuyla karekod sistemi tarandıktan sonra bu bilgiler cep telefonu ekranında yer alır. İsteyenler bu bilgilere ek şiir, dua, aile fotoğrafı ekleyebilir. Bu uygulama mezar taşı yapım maliyetini de azaltıyor.”

