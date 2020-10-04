Meydan ABD’lilere kalacak

Aylardır devlet ve üniversite hastanelerinden alacaklarını tahsil edemeyen medikal ve tıbbi cihaz satan şirketlere, şimdi de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alacaklarının bir kısmından feragat etme şartı getirildi. Alacaklarından yüzde 25 feragat eden firmalara alacaklarının 4 ayda ödenmesi taahhüt edilirken, feragatte bulunmayan firmaların alacaklarının ise ne zaman ödeneceği açıklanmadı. Bu kararın ardından ekonomik kriz içine giren küçük yerli firmaların sektörden çekilmek zorunda kalacağı ve meydanın birkaç Amerikan veya diğer yabancı firmalara kalacağı uyarıları geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclis Başkanı ve Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, sektörün durumu hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu.

ektörde faaliyet yürüten firmaların üniversite hastanelerinden 36 aydır, Sağlık Bakanlığı hastanelerinden 17 aydır ödeme alamadığını vurgulayan Delikanlı, “Maliye Bakanlığı, geciken ödemeleri, 4 ayda ve 2 taksitte ama önce firmaların yüzde 60 oranından başlayarak alacaklarından feragat etmeleri karşılığında yapabileceğini bildirdi” diye konuştu.

Feragat etmeyen şirketlerin ödeme alacakları tarihlerin belirsiz olduğunun altını çizen Delikanlı; “Eğer kabul etmezsek ödeme takvimi vermeyeceklerini ve ne zaman alabileceğimiz konusunda bir şey diyemeyeceklerini bildirdiler. Yani sektörün yerli ve milli firmalarını 2 ölümden birini seçmeye zorluyorlar” dedi.

Delikanlı, yüzde 25’lik feragat edilmesi halinde yerli firmaların birçoğunun batacağını belirterek, “Ülkemizin yerli ve milli küçük ve orta ölçekli binlerce firması batacak veya piyasadan çekilecek, meydan birkaç Amerikan veya diğer yabancı firmalara kalacaktır” şeklinde konuştu.

Devlet Hastanelerine tıbbi cihaz ve medikal cihaz satışı yapan firmalar 17 aydır, Üniversite hastanelerine satış yapan firmalar ise 36 aydır satışını yaptıkları ürünlerin ödemesini alamazken Maliye Bakanlığının şirketlerden ödemelerden yüzde 25’lik feragat istediği ortaya çıktı. İstenen feragat, belirlenen fiyatların yüzde 25 oranın da düşük alınması anlamına geliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclis Başkanı ve Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, sektörün durumu hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Sektörde faaliyet yürüten firmaların üniversite hastanelerinden 36 aydır, Sağlık Bakanlığı Hastanelerinden 17 aydır ödeme alamadığını vurgulayan Delikanlı, “Maliye Bakanlığı, firmaların giderek artan mali sıkıntılarını iletmeleri karşısında, vicdan ve akıl sınırlarını zorlayacak kadar geciken ödemeleri, 4 ayda ve 2 taksitte ama önce firmaların yüzde 60 oranından başlayarak alacaklarından feragat etmeleri karşılığında yapabileceğini bildirdi” diye konuştu.

Feragat etmeyen şirketlerin ödeme alacakları tarihlerin belirsiz olduğunun altını çizen Delikanlı; ”Eğer kabul etmezsek ödeme takvimi vermeyeceklerini ve ne zaman alabileceğimiz konusunda bir şey diyemeyeceklerini bildirdiler. Yani sektörün yerli ve milli firmalarını 2 ölümden birini seçme seçmeye zorluyorlar” dedi.

Delikanlı, yüzde 25’lik feragat edilmesi halinde yerli firmaların birçoğunun batacağını belirten Delikanlı, “Sonuçta istenen alacaklarımızdan yüzde 25 feragat etme halinde uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, milyarlarca USD cirosu olan Amerikan ve yabancı firmalar için aslında büyük bir fırsat olmuştur. Ülkemizin yerli ve milli küçük ve orta ölçekli binlerce firması batacak veya piyasadan çekilecek, meydan birkaç Amerikan veya diğer yabancı firmalara kalacaktır” şeklinde konuştu.

Mehmet Fahri ÖZKAN / ANKARA

