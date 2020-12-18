Mevlüt Erdinç'ten Galatasaray maçı sonrası itiraf!
Fatih Karagümrük'ün golcüsü Mevlüt Erdinç, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
GÜNDEM 18.12.2020, 22:04
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Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te son golü atan Mevlüt Erdinç, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Mevlüt, "Galatasaray'ın topa hakim olacağını biliyorduk, tam istediğimiz gibi oldu bugün. Maçtan önce hazırlandığımız gibi kontra atakla golü bulduk. Hem gol attığım için hem de kazandığımız için çok mutluyum. Kadromuz çok iyi, arkadaşlığımız da sahaya yansıyor, bundan dolayı da çok mutluyuz." dedi.
Mücadeleyi değerlendiren Mevlüt, "Galatasaray'ın topa hakim olacağını biliyorduk, tam istediğimiz gibi oldu bugün. Maçtan önce hazırlandığımız gibi kontra atakla golü bulduk. Hem gol attığım için hem de kazandığımız için çok mutluyum. Kadromuz çok iyi, arkadaşlığımız da sahaya yansıyor, bundan dolayı da çok mutluyuz." dedi.
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