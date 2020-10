Mevlüt Çavuşoğlu'na Doğu Türkistan sorusu: Türkiye neden imza atmadı?

Zalim Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da Uygurlara karşı baskılarını her geçen gün artırırken Çin’e 39 ülke ortak bir mektup yazdı. Mektubu imzalayanların çoğunluğunu Batılı ülkeler oluştururken, Türkiye mektubu yazanlar arasında yer almadı. Türkiye'nin mektuba imza atmaması bir çok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. Mektupta, Çin yönetiminden, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri üyelerinin de aralarında bulunacağı uluslararası bağımsız gözlemciler heyetine Doğu Türkistan’a “tam erişim” izni verilmesi istendi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Türkiye'nin neden mektuba imza atmadığını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sordu. Yazılı olarak cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karaduman, "Doğu Türkistanlılara uygulanan zulümlerle ilgili Türkiye’nin tavrı nedir? Konu ile ilgili yürütülen fakat kamuoyu ile paylaşılmayan bir diplomasi var mıdır? Bölgedeki uygulamaları kınayan ortak bildiride 39 farklı ülkenin imzası yer alırken Türkiye neden bu bildirinin altına imza atan ülkelerden biri olmamıştır? Doğu Türkistan’da yaşananlarla ilgili Türkiye’nin net tavır almamasının sebebi nedir?" sorularını yöneltti.

Karaduman, Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince verdiği soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Çin devletinin Doğu Türkistan’daki insanlık dışı uygulamaları uzun zamandır sık sık gündeme gelmektedir. Özerk bölgede uygulanan zulümlerle ilgili haberler ulusal ve uluslararası basında yer bulmaktadır. Çin devletinin son üç yılda bölgede 380 den fazla toplama kampı oluşturduğu, oluşturulan bu alanlarda tutulan Doğu Türkistanlıların çeşitli işkencelere maruz kaldığı, çocuklara yönelik uygulamalarla da sistematik asimilasyon faaliyetleriyle kültürel ve dini soykırım uygulandığı ortaya çıkmıştır. Bütün bu uygulamalara karşı birçok farklı ülke tepki gösterirken, çok sayıda uluslararası firma da boykot kararı alarak Çin ile bağlantılı ticari faaliyetlerini durdurmuştur. Konu ile ilgili en son 39 farklı ülkenin imzasının bulunduğu bir mektup ile bölgedeki zulümler kınanmış, toplama kamlarında tutulan Doğu Türkistanlıların serbest bırakılması için Çin devletine çağrı yapılmıştır.

Bu bağlamda;

1. Doğu Türkistanlılara uygulanan zulümlerle ilgili Türkiye’nin tavrı nedir? Konu ile ilgili yürütülen fakat kamuoyu ile paylaşılmayan bir diplomasi var mıdır?

2. Bölgedeki uygulamaları kınayan ortak bildiride 39 farklı ülkenin imzası yer alırken Türkiye neden bu bildirinin altına imza atan ülkelerden biri olmamıştır?

3. Bölgede uygulanan zulümleri anlatmaya çalışan Türkiye’deki Doğu Türkistanlılar tarafından Bakanlığınıza ulaştırılan bilgi, belge ve talepleri incelenmekte midir?

4. Doğu Türkistan’da yaşananlarla ilgili Türkiye’nin net tavır almamasının sebebi nedir?

5. Çin ile olan ticari ilişkilerin zarar görmemesi için Doğu Türkistan’daki zulümlerin görmezden gelindiği iddiaları doğru mudur?

Birleşmiş Milletler Almanya misyonunun kaleme aldığı mektupta, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Haiti, Honduras, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Marshall Adaları Cumhuriyeti, Monaco, Nauru, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Palau, Polonya, Slovakya, Slovenya, İspanya , İsveç, İsviçre, İngiltere temsilcilerinin imzaları bulunuyor.

#ThirdCommittee debate: 39 countries call on China to respect human rights, particularly rights of persons belonging to religious and ethnic minorities, especially in Xinjiang & Tibet. ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? Statement⤵️ pic.twitter.com/9IiozkuI7E



Çin'in dünyaya eğitim merkezi olarak lanse ettiği toplama kamplarında 3 milyon civarında Uygur Türkü zorla tutuluyor. Toplama kamplarına götürülen kişilerin çocuklarının ellerinden alındığını ve bir daha göremediklerini belirtiyor. Toplama kamplarına götürülenlerin büyük bir kısmından bir daha haber alınamıyor.Emre Gürbüz - milligazete.com.tr

