Mevlüt Çavuşoğlu: S-400'den geri adım atmayacağız

Amerika Birleşik Devletleri ( ABD), Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını uygulama kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile diğer yöneticiler hakkında yaptırım kararı almasının ardından Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçip geçmeyeceği merak ediliyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Geri adam atmayacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal 24 TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına ilişkin görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kendisine, "Bunu biliyordunuz, daha önce söyledik, kanundan kaçamazdık. Elimizden başka bir şey gelmezdi." dediğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin, "S-400 anlaşması ABD'nin CAATSA yasasından önce yapılmıştı, bu nedenle bu yasaya bağlı yaptırım Türkiye'ye uygulanamaz. Geri adam atmayacağız. ABD'nin yaptırım kararı hukuken ve politik olarak yanlış. Bu Türkiye'nin egemenlik haklarına bir saldırıdır. ABD isterse Türkiye-ABD ilişkileri normalleşebilir, ancak Türkiye'nin Suriye politikasında beklentileri karşılanmalıdır” ifadesini kullandı.

