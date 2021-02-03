Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Battsetseg ve Raab ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Kıbrıs meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg'le de telefon görüşmesi yaptı.

Bakanı Çavuşoğlu, yeni atanan Moğol mevkidaşını tebrik etti.

