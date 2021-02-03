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Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Battsetseg ve Raab ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonla görüştü.
GÜNDEM 03.02.2021, 15:28
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Kıbrıs meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg'le de telefon görüşmesi yaptı.
Bakanı Çavuşoğlu, yeni atanan Moğol mevkidaşını tebrik etti.
Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg'le de telefon görüşmesi yaptı.
Bakanı Çavuşoğlu, yeni atanan Moğol mevkidaşını tebrik etti.
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