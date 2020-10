Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nde yapılacak dua ve ibadetler

Müslümanlar, her yıl Rebiü`l-evvel ayının on ikinci gecesine Mevlid Kandili olarak ihya eder.

Efendimiz SAV olan muhabbetten dolayı da bu günü huzur ve neş`eyle tes`id etme titizliği gösterirler.

Yapılan hiçbir icraat, okunan hiçbir metin, anlatılan hiçbir kıssa O'nu SAV tam manasıyla anlamaya elbette yeterli değilse de sevgi ve muhabbetleri gereği dualarla yad ederler

Ancak bugün insanlığın içinde bulunduğu bu buhranlı dönemde O'na olan ihtiyacımız her zamankinden daha fazladır. O'nu sadece bir gün değil her gün hatırlamanın her gün Mevlid neş'esini yaşatmanın derdindirler.

Öte yandan bugün O'nun dünyaya teşrifleri nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir.

Camiler bu niyetle dolar, taşar kandiller yine bu niyetlerle mekanları ve şehirleri aydınlatır.

Bu açıdandır ki Müslümanlar için iki önemli vazife vardır bugün.

Hem ibadet ve dua konusunda olabildiğince hassas davranırken komşu ve akraba haklarına yoksulu gözetme ile ilgili cömertliğin zirvesinde pervaz ederler.

Çocukları açısından ise gecenin güzel bir hatıra olarak kalmasını temin edecek yollara başvururlar. Çocukların sevineceği şeyler alınır, hoşlarına gidecek sohbetler tertip edilir günün manası ve ehemmiyeti hafızalarından silinmeyecek şekilde idrak edilir.

2020 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Çarşamba gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek.

Osmanlılar tarafından mevlid, ilk defa III. Murat zamanında, 1588'de resmi hale getirildi. Merasimler, belirlenmiş teşrifât kaidelerine uygun olarak sarayda tertiplenir, ayrıca, önceleri Ayasofya Camii'nde, sonraları ise Sultan Ahmed Camii'nde yapılan merasimlere, devlet erkanıyla birlikte halk da katılırdı.

Asım Köksal'ın İslam Tarihi eserinde aktarıldığına göre bu merasimlerde, önce müezzin tarafından Kur'an-ı Kerîm okunur, bunun peşinden de vaazlar verilirdi. Daha sonra mevlidhân kürsüye çıkar ve bir bölüm okuduktan sonra iner hediyesini alır ve ikinci mevlidhan kürsüye çıkarak, okumaya devam eder ve belirlenmiş kaideler çerçevesinde mevlid kutlamaları son bulurdu.

Mevlid Peygamber Efendimiz'den takriben üç dört asır sonra kutlanmaya başlanmış ve İslami bir adet olarak kabul edilmiştir. İslam alimlerine göre de bid’atın hasene (güzel) kısmına girmektedir.

Büyük hadis ve fıkıh âlimi olan İmamı Suyuti mevlid merâsiminin meşrûiyeti hakkında şunları zikretmektedir.

“İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur’an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)’in veladetiyle ilgili haberleri/menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bid'a-i hasenedir/güzel bir bid'attır. Çünkü, bu toplantılarda Hz. Muhammed (a.s.m)’e karşı büyük bir tazim, bir saygı, onun dünyaya teşriflerinden ötürü büyük bir sevinç söz konusudur. Bu ise, sahibine büyük bir sevap kazındırır.” Suyutî, el-Havî li’l-fetavî, 1/272-şamile)

Bugüne has bir ibadet yoktur. Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli şey bol tövbe ile Allah'tan af ve mağfiret dilemektir.

Zaman buldukça Kur'an okumalı ve bol bol Peygamber Efendimiz (asm)’e salâtü selâmlar getirilmelidir.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı çokça dua etmelidir.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapmak ta bugüne yarar sağlayacak ibadetlerdendir.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Müslümanlarla helalleşilmelidir.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, hediye ve sadakalarla gönülleri ve duaları alınmalıdır.

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli..

Akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ya da camilerde kılınmalı.

Vefat etmiş yakınlarımızın büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli.

Anne ve babamızın gönlü alınmalı eş dost ve akrabanın hal hatırları sorulmalı

Kandil gecelerinin gündüzlerinde Allah rızası için oruç tutulmalı.