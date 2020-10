Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Osmanlı'da Mevlid gecesi...

İslam tarihinde Rebiülevvel ayının büyük önemi vardır.

Çünkü bu ay alemlerin sultanı olan Peygamber Efendimiz Hz Muhammed SAV'in doğum günü olasının yanısıra Müslümanlar için de tazelenme ayı anlamına gelir.

Rebiülevvel Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır.

"Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelmekle birlikte "Rebiülevvel" ayının kelime anlamı "evvelki bahar"dır.

İslam alemi Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi Peygamber Efendimiz Hz Muhammed SAV doğum günü olması nedeniyle Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan bu günde salavatlar, tekbirler ve tehliller getirilir.

Ve bu gecenin Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece olduğu aktarılır.



2020 yılı dini takvime göre Mevlid Gecesi Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek.



Peygamber Efendimiz (Aleyhisselam) hicretten 53 sene evvel Rebî'ul-evvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke'nin Hâşimoğulları mahallesinde, Safa tepesi yakınında bir evde dünyaya teşrif etti.



Mevlid Kandili ile ilgili Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmamıştır.

Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlandı.



Mevlid Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk defa III. Murat zamanında, 1588'de resmi hale getirildi.

Osmanlı'da mevlid gecesi belirlenmiş teşrifât kaidelerine uygun olarak sarayda tertiplenir.

Önceleri Ayasofya Camii'nde kutlanan gece daha sonra Sultan Ahmed Camii'nde idrak edilmeye başlandı.

Osmanlı'da Mevlid Kandili'ne özel yapılan merasimlere başta pâdişâh, sadr-ı a'zam, vezirler, şeyhülislâm, İstanbul kadısı, devletin ileri gelen erkânı, âlimler, evliya ve devlet erkanıyla birlikte halk da katılırdı.

Padişah gelirken, hünkâr mahfilinin penceresi açılır; bunu gören herkes hürmetle ayağa kalkardı.

Herkes yerine oturduktan sonra, âlimler kürsüye çıkıp vâz ve nasihat ederler, bu arada buhurlar yakılır; cemâatin önüne şekerler bırakılırdı.

Asım Köksal'ın İslam Tarihi eserinde aktarıldığına göre bu merasimlerde, önce müezzin tarafından Kur'an-ı Kerîm okunur, bunun peşinden de vaazlar verilirdi. Daha sonra mevlidhân kürsüye çıkar ve bir bölüm okuduktan sonra iner hediyesini alır ve ikinci mevlidhan kürsüye çıkarak, okumaya devam eder ve belirlenmiş kaideler çerçevesinde mevlid kutlamaları son bulurdu.

Bugüne has olarak gücü yetenler mevlid cemiyetleri tertipleyip, güzel sesli hâfızlara bu kasideleri okutur; insanlara yemek, şerbet, tatlı dağıtırdı. Gücü yetmeyenler ise evinde oturup bu kasideleri bizzat okurdu.

Bu günde Müslümanlar güzel elbiseler giyip kokular sürünür; evini süsler, çıralar yakardı.



Mevlid merasimleri önce Ayasofya sonra Sultan Ahmed Câmii'nde yapılsa da daha sonraları Bayezîd, Nusretiye, Beylerbeyi camilerinde de kutlandı.

Sultan İkinci Abdülhamîd Hân zamanında ise mevlid merasimleri diğer camilerin yanısıra muhteşem törenlerle Yıldız'da Hamidiye Câmii'nde idrak edildi.

Mevlid merasimleri, Mekke-i Mükerreme'de de muntazaman icra edilirdi. Peygamber efendimizin dünyâyı teşrif buyurdukları ev, ziyaret edilerek, sokaklar; kandiller ve sancaklarla donatılırdı.

Halka helva ve şerbetler ikram edilir, mevlid gecesi neş'e ve heyecanla kutlanırdı.