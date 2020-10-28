Mevlid Kandili nasıl idrak edilir? Yapılacak ibadetler okunacak dualar

Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav)'in kâinatı varlığıyla şereflendirdiği doğum gecesi olan Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir.,

Raşid Halifeler dönemi başta olmak üzere Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde mevlid kutlamasına ilişkin uygulamaya rastlanmaz. İlk resmi mevlid kutlaması Fatımiler'de görülür.

Müslümanların Hıristiyanlara ait bayramları kutlanmasını önlemek amacıyla 1230'lardan itibaren mevlid kutlanmaya başlamıştır.

Osmanlılar'da mevlid 1588'de III. Murad'la birlikte kutlanmaya başladı.

Bu kutlamalara kandil denilmesi de Osmanlılar'da mübarek günlerde bilhassa minarelerde kandil yakılması nedeniyledir.

Kimi İslam âlimleri mevlid kutlamalarının hükmü konusunda ihtilaf etmişse de İslam alimlerinin çoğunluğu Hz Peygamberin doğumunun sevinciyle muhtaçlara yardımda bulunmanın, Rasûl-i Ekrem (sav)'i anlatan şiirler okumanın, güzel elbiseler giyerek sevinç gösterisinde bulunmanın birer güzel amel olduğunu ifade etmişlerdir.

Bugüne has bir ibadet yoktur. Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli şey bol tövbe ile Allah'tan af ve mağfiret dilemektir.

Zaman buldukça Kur'an okumalı ve bol bol Peygamber Efendimiz (asm)’e salâtü selâmlar getirilmelidir.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı çokça dua etmelidir.

