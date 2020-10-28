MetroPOLL'un CEO'sundan Dolar vurgusu! AKP'nin oy oranı ne kadar?

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, Dolar’da yaşanan ani artışın ardından AKP'nin oy oranı hakkında önemli bir paylaşım yaptı.

Dolar kurunda yaşanan yükselişten ötürü AKP'nin oy oranının yüzde 30'un altına düştüğünü belirten Sencar, “Dolar 8 ₺ bandını aşarken, iktidar oyları %30 direnç hattını aştı. Forex’çilerin terminolojisiyle; Dolar 8 ₺ bandını aşarken, iktidar oyları %30 destek hattını kırdı” ifadelerini kullandı.

