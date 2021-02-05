MetroPOLL araştırdı! Seçimlerin kaderini hangi seçmenler değiştirecek?

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, gelecek seçimlerde partilerin başarısını etkileyecek seçmenlere dair önemli açıklama yaptı.

Yaşanan ekonomik sorunlara işaret ederek seçim sonuçlarını etkileyecek seçmenlere dair araştırma sonuçlarını açıklayan Sencar, Twitter'dan dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki süreçte başarılı olmak isteyen partilerin hedef kitlesi 7 milyonu aşan bugünün 15-24 yaş grubu, dar gelirliler, kararsızlar ve stratejik oy kullanan seçmen kitlesidir. Diğer gruplar hedef kitle dışı sayılabilir."



Önümüzdeki süreçte başarılı olmak isteyen partilerin hedef kitlesi 7 milyonu aşan bugünün 15-24 yaş grubu, dar gelirliler, kararsızlar ve stratejik oy kullanan seçmen kitlesidir. Diğer gruplar hedef kitle dışı sayılabilir. Yanlış anlamaları düzeltmek için bu açıklamayı yaptım

— Ozer Sencar (@ozersencar1) February 5, 2021



Önümüzdeki süreçte başarılı olmak isteyen partilerin hedef kitlesi 7 milyonu aşan bugünün 15-24 yaş grubu, dar gelirliler, kararsızlar ve stratejik oy kullanan seçmen kitlesidir. Diğer gruplar hedef kitle dışı sayılabilir. Yanlış anlamaları düzeltmek için bu açıklamayı yaptım pushfn('ads'); — Ozer Sencar (@ozersencar1) February 5, 2021

