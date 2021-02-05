Son Dakika
MetroPOLL araştırdı! Seçimlerin kaderini hangi seçmenler değiştirecek?
MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, önümüzdeki seçimlerde partilerin oy oranlarını etkileyecek seçmen gruplarına dair açıklama yaptı.
GÜNDEM 05.02.2021, 15:36
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, gelecek seçimlerde partilerin başarısını etkileyecek seçmenlere dair önemli açıklama yaptı.
Yaşanan ekonomik sorunlara işaret ederek seçim sonuçlarını etkileyecek seçmenlere dair araştırma sonuçlarını açıklayan Sencar, Twitter'dan dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki süreçte başarılı olmak isteyen partilerin hedef kitlesi 7 milyonu aşan bugünün 15-24 yaş grubu, dar gelirliler, kararsızlar ve stratejik oy kullanan seçmen kitlesidir. Diğer gruplar hedef kitle dışı sayılabilir."
Önümüzdeki süreçte başarılı olmak isteyen partilerin hedef kitlesi 7 milyonu aşan bugünün 15-24 yaş grubu, dar gelirliler, kararsızlar ve stratejik oy kullanan seçmen kitlesidir. Diğer gruplar hedef kitle dışı sayılabilir. Yanlış anlamaları düzeltmek için bu açıklamayı yaptım
— Ozer Sencar (@ozersencar1) February 5, 2021
Önümüzdeki süreçte başarılı olmak isteyen partilerin hedef kitlesi 7 milyonu aşan bugünün 15-24 yaş grubu, dar gelirliler, kararsızlar ve stratejik oy kullanan seçmen kitlesidir. Diğer gruplar hedef kitle dışı sayılabilir. Yanlış anlamaları düzeltmek için bu açıklamayı yaptım pushfn('ads'); — Ozer Sencar (@ozersencar1) February 5, 2021
Yaşanan ekonomik sorunlara işaret ederek seçim sonuçlarını etkileyecek seçmenlere dair araştırma sonuçlarını açıklayan Sencar, Twitter'dan dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki süreçte başarılı olmak isteyen partilerin hedef kitlesi 7 milyonu aşan bugünün 15-24 yaş grubu, dar gelirliler, kararsızlar ve stratejik oy kullanan seçmen kitlesidir. Diğer gruplar hedef kitle dışı sayılabilir."
Önümüzdeki süreçte başarılı olmak isteyen partilerin hedef kitlesi 7 milyonu aşan bugünün 15-24 yaş grubu, dar gelirliler, kararsızlar ve stratejik oy kullanan seçmen kitlesidir. Diğer gruplar hedef kitle dışı sayılabilir. Yanlış anlamaları düzeltmek için bu açıklamayı yaptım
— Ozer Sencar (@ozersencar1) February 5, 2021
Önümüzdeki süreçte başarılı olmak isteyen partilerin hedef kitlesi 7 milyonu aşan bugünün 15-24 yaş grubu, dar gelirliler, kararsızlar ve stratejik oy kullanan seçmen kitlesidir. Diğer gruplar hedef kitle dışı sayılabilir. Yanlış anlamaları düzeltmek için bu açıklamayı yaptım pushfn('ads'); — Ozer Sencar (@ozersencar1) February 5, 2021
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Trabzonspor
|22
|39
|5. Alanyaspor
|22
|38
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Gaziantep FK
|22
|35
|8. Karagümrük
|22
|34
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Göztepe
|22
|26
|12. Kasımpaşa
|22
|26
|13. Rizespor
|22
|26
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Başakşehir
|22
|24
|17. Kayserispor
|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|22
|44
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|22
|40
|5. West Ham
|22
|38
|6. Everton
|20
|36
|7. Tottenham
|20
|33
|8. Chelsea
|21
|33
|9. Aston Villa
|20
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|21
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Brighton
|22
|24
|16. Newcastle
|22
|22
|17. Burnley
|21
|22
|18. Fulham
|21
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü