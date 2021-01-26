Metrobüste yeni dönem başladı! Hat numaraları artık tarihe karıştı...

İstanbul'da toplu taşımanın ana aksı haline gelen metrobüs hattında önemli değişikliğe gidildi. Bugün başlayan yeni uygulama ile araçların üzerinde hat numarası ile ilk ve son durak adları yerine sadece son durağın adı yer aldı.



İETT'nin aldığı yeni kararla, metrobüs hattında aktarma noktalarında hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek ve işleyişi hızlandırmak için tabelalarda da güncelleme yapıldı. Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları artık tarihe karıştı.



Bugünden itibaren 52 km uzunluğundaki 44 istayonlu metrobüs sisteminde çalışan araçların tabelalarında 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi hat numaraları yerine gideceği son durağın adı yazıldı.

Hat numaraları yerine yerine artık Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları metrobüs araçlarının tabelalarında yerini aldı.

