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Metro sefer saatlerine düzenleme
Metro İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde sefer saatlerine ilişkin duyuru yayınladı. Duyuruya göre metrolar haftaiçi 21.00-24.00 arasında 15 dk. aralıklarla çalışacak
GÜNDEM 01.12.2020, 21:00
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Metro İstanbul, sosyal medya hesabından corona virüs önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili duyuru yayınladı. Duyuruda, kısıtlama saatlerinde metro hatlarının yeni tarife düzenlemesi vatandaşlarla paylaşıldı.
Metro İstanbul'un duyurusunda yer alan ifadeler:
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta içi 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 1 Aralık 2020 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.
Hatlarımızın sefer başlangıç ve bitiş saatlerinde bir değişiklik yapılmamış, sadece TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı kapanış saati 21.00 olarak değiştirilmiştir.
Tüm hatlarımızda hafta içi 06:00-21:00 arasında normal tarife ile, 21.00-24.00 arasında 15 dk. aralıklarla işletme yapılacaktır.
Metro İstanbul'un duyurusunda yer alan ifadeler:
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta içi 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 1 Aralık 2020 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.
Hatlarımızın sefer başlangıç ve bitiş saatlerinde bir değişiklik yapılmamış, sadece TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı kapanış saati 21.00 olarak değiştirilmiştir.
Tüm hatlarımızda hafta içi 06:00-21:00 arasında normal tarife ile, 21.00-24.00 arasında 15 dk. aralıklarla işletme yapılacaktır.
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