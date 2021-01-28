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Metiner de 'militan' kavgasına dahil oldu! Parti devleti tartışması
AKP'li Mehmet Metiner, gündemde devam eden militan tartışmaları hakkında paylaşım yaptı.
GÜNDEM 28.01.2021, 13:48
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AKP'li Mehmet Metiner, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yapılan eleştiriler üzerinden gündemde devam eden militan tartışmaları hakkında dikkat çeken paylaşımda bulundu.
Twitter'dan militan tartışmaları konusunda paylaşım yapan Metiner, şu ifadeleri kullandı:
"Valiler ve bilumum diğer bürokratlar seçilmiş Başkan Cumhurbaşkanı’nın emrindedir.
Başkanın emrinde olmaları onların “parti militanı” oldukları anlamına gelmez.
Cumhurbaşkanı devletin ve yürütmenin başıdır.
Kılıçdaroğlu bu yeni sistemin farkına ne zaman varacak acaba?"
Valiler ve bilumum diğer bürokratlar seçilmiş Başkan CUMHURBAŞKANI’nın emrindedir.BAŞKAN’ın emrinde olmaları onların “Parti militanı” oldukları anlamına gelmez.CUMHURBAŞKANI devletin ve yürütmenin başıdır.Kılıçdaroğlu bu yeni sistemin farkına ne zaman varacak acaba?
— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) January 28, 2021
Metiner militan tartışmasına dair diğer paylaşımında ise şöyle ifade etti:
"Partili Cumhurbaşkanının Vali vb kamu görevlilerini atamasını “gayrı meşru” görüyorsa şayet sayın Kılıçdaroğlu dönüp partisinin geçmişine baksın.
Bu “militan” suçlaması üzerinden açılan “meşruiyet” tartışması demokratik ve hukuksal meşruiyet açısından ziyadesiyle tehlikelidir."
CHP'nin tek partili dönemine dair AK Parti tarafından sıklıkla eleştiri yapılırken partili cumhurbaşkanlığı sisteminin AK Parti'nin önde gelenleri tarafından desteklenmesi ise dikkat çekiyor.
Valiler ve bilumum diğer bürokratlar seçilmiş Başkan CUMHURBAŞKANI’nın emrindedir.BAŞKAN’ın emrinde olmaları onların “Parti militanı” oldukları anlamına gelmez.CUMHURBAŞKANI devletin ve yürütmenin başıdır.Kılıçdaroğlu bu yeni sistemin farkına ne zaman varacak acaba? — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) January 28, 2021
Twitter'dan militan tartışmaları konusunda paylaşım yapan Metiner, şu ifadeleri kullandı:
"Valiler ve bilumum diğer bürokratlar seçilmiş Başkan Cumhurbaşkanı’nın emrindedir.
Başkanın emrinde olmaları onların “parti militanı” oldukları anlamına gelmez.
Cumhurbaşkanı devletin ve yürütmenin başıdır.
Kılıçdaroğlu bu yeni sistemin farkına ne zaman varacak acaba?"
Valiler ve bilumum diğer bürokratlar seçilmiş Başkan CUMHURBAŞKANI’nın emrindedir.BAŞKAN’ın emrinde olmaları onların “Parti militanı” oldukları anlamına gelmez.CUMHURBAŞKANI devletin ve yürütmenin başıdır.Kılıçdaroğlu bu yeni sistemin farkına ne zaman varacak acaba?
— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) January 28, 2021
Metiner militan tartışmasına dair diğer paylaşımında ise şöyle ifade etti:
"Partili Cumhurbaşkanının Vali vb kamu görevlilerini atamasını “gayrı meşru” görüyorsa şayet sayın Kılıçdaroğlu dönüp partisinin geçmişine baksın.
Bu “militan” suçlaması üzerinden açılan “meşruiyet” tartışması demokratik ve hukuksal meşruiyet açısından ziyadesiyle tehlikelidir."
CHP'nin tek partili dönemine dair AK Parti tarafından sıklıkla eleştiri yapılırken partili cumhurbaşkanlığı sisteminin AK Parti'nin önde gelenleri tarafından desteklenmesi ise dikkat çekiyor.
Valiler ve bilumum diğer bürokratlar seçilmiş Başkan CUMHURBAŞKANI’nın emrindedir.BAŞKAN’ın emrinde olmaları onların “Parti militanı” oldukları anlamına gelmez.CUMHURBAŞKANI devletin ve yürütmenin başıdır.Kılıçdaroğlu bu yeni sistemin farkına ne zaman varacak acaba? — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) January 28, 2021
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