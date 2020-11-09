Metiner Berat Albayrak için ne dedi? İstifa hakkında flaş sözler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası gündeme bomba gibi düşerken kamuoyunda da konuya dair önemli açıklamalar yapılıyor.

Konuya dair açıklama yapan AKP eski milletvekili Mehmet Metiner de yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesini 'yanlış' olarak değerlendirdi.

Metiner, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

“Makamlar şahıslarla kaim değildir. Kimin hangi göreve getirileceğine liderimiz karar verir. Liderimizin kararını asla tartışma konusu etmeyiz. Görevini bırakmak isteyen istifa dilekçesini Cumhurbaşkanına arz eder. Takdir Cumhurbaşkanınındır.

Cumhurbaşkanı istifayı kabul ederse kamuoyuyla paylaşır. İstifanın sosyal medya üzerinden CB tensibi olmadan paylaşılmasını yanlış bulurum. Şayet açıklanan o istifa mektubu Berat beye aitse oradaki kimi ifadeler ne yazık ki siyaseten yanlış ve sorunlu.

Berat bey değerimizdir. Ya birileri onu yıpratmak için hesabını ele geçirip böyle bir metin yazıp yayınladı ya da samimiyetinden anlık bir boşluğa düşüp bu yola tevessül etti. Eminim ki kendisi de bu yöntemin yanlışlığının farkına varmıştır. Değerlerimizi yıpratmadan çözmeli.

Bize düşen REİS'e yük olmak değil REİS'in yükünü almaktır. Herkes bilsin ki ölümüne REİS'in arkasındayız. Bizim için REİS ne derse odur! Onun kararlarını ve tasarruflarını tartışma konusu yapmayı dava ahlakımızla bağdaştırmayız. Bizim duruşumuz bundan ibarettir, biline!”

