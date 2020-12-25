Metin Şentürk: Çekilecek dert değil

13 gün önce koronavirüse yakalandığını açıklayan sanatçı Metin Şentürk'ten sevenlerine güzel haber geldi. Hastalığı atlattığını açıklayan Şentürk, "Bizler için dua eden, iyi dileklerini ileten herkese minnetlerimi sunuyorum. Çok şükür normale dönmeye başladık, daha da iyi olacağız dualarınızla. Sizleri çok seviyorum. Çekilecek dert değil. Lütfen dikkat edin" ifadelerini kullandı.

