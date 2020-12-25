Metin Şentürk: Çekilecek dert değil
Koronavirüse yakalananlardan biri de sanatçı Metin Şentürk oldu. 13 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Şentürk, hastalığı atlattığını açıklayıp uyarılarda bulundu.
GÜNDEM 25.12.2020, 11:32
13 gün önce koronavirüse yakalandığını açıklayan sanatçı Metin Şentürk'ten sevenlerine güzel haber geldi. Hastalığı atlattığını açıklayan Şentürk, "Bizler için dua eden, iyi dileklerini ileten herkese minnetlerimi sunuyorum. Çok şükür normale dönmeye başladık, daha da iyi olacağız dualarınızla. Sizleri çok seviyorum. Çekilecek dert değil. Lütfen dikkat edin" ifadelerini kullandı.
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