Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması: O illeri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri ve Sivas çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Denizli, Isparta, Bartın, Bolu, Kastamonu, Muğla'nın Datça ve Konya'nın Akşehir ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

