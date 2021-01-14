Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması: Kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Mersin ve Karaman dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısında kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yurtta hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısınds kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 6 derece olacak.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



