Meteoroloji'den yağmur ve sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, havanın yurdun güney ve batı kısımlarında parçalı ve çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyor.

Ege kıyılarının cumartesi günü, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Tunceli çevreleri ile Osmaniye'nin doğu bölgeleri ve Adıyaman’ın batı kesimlerinin pazar günü yağmurlu geçmesi bekleniyor

Ayrıca sabah saatlerinden itibaren ise de Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceğini öngören Meteoroloji, sabah saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi olacağını tahmin ediyor..

Ayrıca hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

