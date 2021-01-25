Meteoroloji'den 'yağmur fırtına rüzgar buzlanma' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Ayrıca hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

